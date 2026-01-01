Трамп сократил число рекомендуемых детских прививок с 18 до 11

Согласно документу, обязательными для всех детей предлагается оставить прививки против кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, вируса папилломы человека и ветряной оспы. Остальные вакцины предполагается рекомендовать детям из групп высокого риска или предлагать их по итогам так называемого совместного клинического решения родителей и врачей.

Отдельным пунктом указ предусматривает разделение комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи (MMR) на три самостоятельные инъекции. В настоящее время такие препараты в США недоступны. Эксперты в области здравоохранения отмечают, что в этом случае дети будут дольше оставаться уязвимыми к опасным инфекциям.

Выступая в Овальном кабинете, Трамп сделал ряд неподтвержденных заявлений о вакцинации, включая якобы связь прививок с ростом числа случаев аутизма. "Десятилетия назад дети получали лишь малую толику вакцин, необходимых сегодня. В те времена люди были гораздо здоровее, и, конечно, высоких показателей аутизма, наблюдаемых сейчас, не существовало", – сказал президент.

Как ранее пояснял Минздрав РФ, это заблуждение появилось вследствие ранней диагностики психического расстройства, которая по времени совпадает с вакцинацией детей.

Подписанный Трампом документ вызвал резкую критику со стороны профессионального медицинского сообщества. Президент Американской академии педиатрии Эндрю Расин заявил: "Поскольку число случаев заболевания корью в США достигло 35-летнего максимума, а сезон простуды и гриппа быстро приближается, сегодняшний указ о вакцинации не только обескураживает, но и опасен". По его словам, "десятки исследований с участием миллионов людей показывают, что нет никакой связи между вакцинами и аутизмом, и все же федеральные лидеры продолжают продвигать эту устаревшую, опровергнутую идею, чтобы напугать семьи".

К критике присоединился сенатор-республиканец Билл Кэссиди. "Родители должны прислушиваться к советам педиатра своего ребенка о вакцинах, а не к неточным указам исполнительной власти. Это неправильно", – подчеркнул он.