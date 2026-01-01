Трамп заявил, что ожидает встречи с Ким Чен Ыном в 2026 году

Кроме того, хозяин Белого дома не дал журналистам ответа на вопрос о том, обменивается ли он письмами с Ким Чен Ыном.

"Я не могу вам это сказать. Но я очень хорошо с ним лажу", – цитирует Трампа ТАСС.

В Пхеньяне, в свою очередь, опровергли наличие каких-либо прямых контактов между Ким Чен Ыном и Трампом. Сестра главы Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила, что "отношения между двумя лидерами остаются превосходными".

"Однако враждебная политика США в отношении КНДР не изменилась", – цитирует Ким Ё Чжон Bloomberg.

Хронология и детали встреч Трампа и Ким Чен Ына

На сегодняшний момент Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели три личные встречи. Все они состоялись во время первого президентского срока главы вашингтонской администрации.

12 июня 2018 года (Сингапур) – первая историческая встреча лидеров США и КНДР. По ее итогам был подписан совместный документ о намерениях сторон двигаться к миру и полной денуклеаризации Корейского полуострова.

27–28 февраля 2019 года (Ханой, Вьетнам) – второй полномасштабный саммит. Переговоры завершились досрочно без подписания итогового соглашения из-за разногласий по вопросам снятия санкций и денуклеаризации.

30 июня 2019 года (Пханмунджом) – встреча прошла в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. В ходе исторического обмена рукопожатиями Трамп перешагнул демаркационную линию, став первым действующим американским президентом, ступившим на территорию КНДР.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Трамп добивается встречи с Ким Чен Ыном этой осенью. По данным издания, хозяин Белого дома намерен возобновить масштабные дипломатические усилия, нацеленные на убеждение Пхеньяна отказаться от ядерной программы.