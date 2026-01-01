В Дании неизвестные вандалы испортили скульптуру Путина

Скульптура высотой почти два метра была установлена в городском парке в начале недели. Примерно через шесть часов после установки бюст был обнаружен обезглавленным: неизвестные спилили голову и унесли ее, сообщает датский телеканал TV2.

Оставшуюся часть скульптуры вместе с пьедесталом позже нашел сотрудник муниципалитета Орхуса и передал представителям радиостанции. В Radio4 заявили, что предпринимают попытки выяснить, где находится голова, и обратились к слушателям с просьбой сообщить любую информацию о краже.

Бюст Путина был частью проекта, посвященного людям, которые, по мнению организаторов, считаются одними из самых влиятельных и обсуждаемых в мире.

Всего радиостанция подготовила пять скульптур: помимо российского президента, поставили статуи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы правительства Дании Метте Фредериксен, телеведущей и предпринимательницы Ким Кардашьян, а также миллиардера Илона Маска. Бюсты располагались в трех городах Орхусе, Копенгагене и Ольборге.

Позже была похищена голова скульптурного изображения Илона Маска, а постамент Нетаньяху был исписан оскорбительными надписями. После всех этих событий изображение главы датского правительства также было демонтировано по просьбе местных властей.

В Дании вандализм наказывается в уголовном порядке. В зависимости от тяжести ущерба нарушителю грозит крупный денежный штраф или тюремное заключение на срок от полутора до шести лет.