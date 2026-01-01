В Европе рассчитывают на поддержку Украины обновленным Конгрессом США

Каллас также назвала Украину "первой линией обороны Европы против России" и добавила, что уникальный боевой опыт Киева критически важен для оборонной готовности всего ЕС.

Дипломат отметила, что в пакет отчетов по расширению ЕС за 2026 год впервые включен отдельный специализированный раздел по безопасности и обороне. Она заявила, что расширение Евросоюза в текущих геополитических реалиях – это "прямая инвестиция в безопасность Европы".

В США 3 ноября прошли выборы в конгресс, по результатам которых Демократическая партия получила большинство в обеих палатах законодательного органа. В этой связи многие политические комментаторы ожидают перемен в политике президента США, который будет теперь вынужден учитывать мнение своих политических соперников по многим внутри- и внешнеполитическим вопросам. Администрация предыдущего президента США Джо Байдена, сформированная Демократической партией, оказывала значительную военную и финансовую поддержку Киеву.