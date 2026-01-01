В Марокко задержали группу за призывы к массовому переходу границы с Сеутой

Ситуация на границе между Испанией и Марокко на фоне массового наплыва нелегальных мигрантов

Что произошло

Полиция Марокко арестовала лиц, подозреваемых в организации и распространении сообщений с призывами к незаконному переходу границы в направлении Сеуты и Мелильи. Как заявил официальный представитель МВД, власти в последние дни отслеживали анонимные публикации в некоторых социальных сетях. "Такие действия создают серьезные риски для безопасности людей и представляют собой попытку использовать миграционные проблемы для подстрекательской деятельности, наказуемой по закону", – говорится в заявлении. Задержанные подвергнуты судебному расследованию под надзором прокуратуры. Информацию передает Marocco World News.

По данным агентства Akhbarona, в соцсетях распространяются призывы к массовому переходу границы именно 15 августа. МВД Марокко подчеркнуло, что "готовность сил безопасности не связана с какой-либо конкретной датой, а является частью непрерывной системы бдительности", и что власти приняли все необходимые меры для перехвата всех, кто попытается незаконно пересечь границу. Граждан призвали "не руководствоваться подозрительными и вводящими в заблуждение призывами", поскольку это может поставить под угрозу жизнь людей.

По данным испанской стороны, часть аккаунтов, распространявших призывы к массовому переходу, могла управляться из-за пределов Марокко – в частности, упоминаются номера с алжирским кодом.

Мигранты в Сеуте

Сеута – испанский автономный город на северном побережье Африки, граничащий с Марокко. Вместе с Мелильей это одни из двух сухопутных границ Евросоюза с Африкой, из-за чего оба анклава регулярно становятся точками миграционного давления.

В конце июля десятки тысяч нелегалов добрались до Сеуты вплавь и пешком, обходя волнолом. Испанские оценки называют цифру около 72 тыс. человек, марокканское МВД – около 40 тыс. Большинство прибывших – марокканцы.

По данным испанских властей, порядка 70 тыс. уже возвращены в Марокко. 100 человек погибли при попытке доплыть до анклава. После кризиса Мадрид задействовал военных для обеспечения безопасности, а министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что произошедшее не должно повториться.

Марокко возводит барьер высотой до 4 метров на окраине города Фнидек, в нескольких километрах от Сеуты, чтобы не допустить скопления мигрантов у пограничного перехода Баб-Себта. По данным The Maghreb Times, в регионе размещены "тысячи сотрудников сил безопасности, вспомогательных сил и жандармерии, а также подразделения вооруженных сил". Власти также повысили уровень готовности в Фнидеке и окрестностях Сеуты.

Министр юстиции Марокко Абдельлатиф Вахби, комментируя ситуацию в эфире Sky News Arabia, заявил, что Рабат "никогда не примет подхода, при котором Марокко станет центром содержания мигрантов, направляющихся в Европу". Он подчеркнул, что страна борется с нелегальной миграцией ради собственного будущего, а не ради европейцев, и что решение проблемы возможно лишь через всеобъемлющее сотрудничество. Вахби также отметил, что Марокко не нуждается в средствах давления на Испанию: "Испания – дружественная страна, и мы хотим найти совместные решения".

Мэр Сеуты потребовал изолировать остающихся в городе мигрантов до их выдворения.