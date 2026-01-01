В Пентагоне выявили "ненадлежащее состояние" военных баз на Тихом океане

Как следует из документа, подготовленного заместителем генинспектора Рэндольфом Стоуном, проблемы затронули как инфраструктуру, обеспечивающую готовность войск, так и жилье военнослужащих и их семей, сообщает Bloomberg.

Одной из наиболее проблемных названа авиабаза Кадена в Японии, где дислоцированы около 20.000. американцев и хранятся боеприпасы на $836 млн. По меньшей мере 243 дома были освобождены из-за разрушения конструкций, еще в 139 случаях зафиксировано обрушение потолков.

Схожие нарушения обнаружены на авиабазе Йокота и базе морской пехоты Кэмп-Кортни. На трех объектах инспекторы отметили плесень, трещины, следы пожаров, проникновение воды, а также наличие свинца и асбеста в строительных материалах. Кроме того, часть помещений для обслуживания и хранения не соответствовала установленным требованиям.

Представители Пентагона объяснили состояние объектов их возрастом (многие здания построены в 1970-х годах), последствиями землетрясений и цунами, а также нехваткой персонала и финансирования. В ведомстве сообщили, что военные структуры займутся устранением выявленных недостатков и разработают соответствующий график работ.