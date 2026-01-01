В США прекратили дело против российской ученой Ксении Петровой

Прокурор США Лия Фоли подала ходатайство об отклонении уголовных обвинений и прекращении дела вечером 3 ноября. Она объяснила это пересмотром приоритетов и ресурсов ведомства. Уже 4 ноября федеральный судья удовлетворил ходатайство прокурора без проведения слушания, сообщает Associated Press.

"На данном этапе затраты ресурсов на продолжение этого судебного преследования перевешивают общественный интерес в его разрешении", – говорится в ходатайстве прокурора.

Ксения Петрова, занимавшаяся исследованиями в области старения в Гарвардской медицинской школе, в феврале 2025 года прилетела в Бостон после отдыха во Франции. В ее багаже пограничники обнаружили коробку с незадекларированными эмбрионами шпорцевых (когтистых) лягушек. По словам ученой, образцы из французской лаборатории ее попросил привезти научный руководитель и она не знала, что их необходимо вносить в таможенную декларацию.

В июне 2025 года жюри присяжных предъявило Ксении официальные обвинения по трем статьям. Ей грозило до 20 лет лишения свободы. В середине июня ее отпустили под залог.

Адвокаты ученой сообщали, что используемые ею научные образцы были нетоксичными и никогда не представляли ни для кого опасности, а сама Ксения стремилась исключительно к развитию медицины.