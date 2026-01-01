Как пишет портал Tom's Hardware, власти Великобритании считали, что хакерская волна ее во многом обошла, поскольку холодильная отрасль страны использует другие устройства. Но в конце октября специалисты компании Omega Systems обнаружили уязвимость в операционных системах коммерческих холодильников, которая могла дать хакерам доступ к ним.

Информация дошла до Министерства окружающей среды, продовольствия и сельских дел Великобритании, Агентства по пищевым стандартам и Национального центра кибербезопасности (NCSC), который входит в разведывательное ведомство GCHQ. После этого специалисты, IT-команды компаний и NCSC в круглосуточном режиме предупреждали десятки организаций о возможной уязвимости. Важной частью операции была защита объектов в Лондоне. До выпуска исправления супермаркеты вывели холодильники из открытого интернета и в приоритетном порядке занялись защитой устройств.

В начале ноября во Франции хакеры атаковали холодильники с донорской кровью. Злоумышленники изменили температурные пороги и параметры разморозки, установив их на критически высокие значения. В октябре хакеры также взломали холодильное оборудование сотен супермаркетов. При этом следователям не удалось установить, каким именно способом злоумышленники получили доступ к системам.

Магазины в шести странах, включая Швецию и Бельгию, 2 ноября сообщили о проблемах с холодильными системами. Испорченные продукты пришлось утилизировать, ущерб может измеряться десятками миллионов евро.