"Мы участвуем в хорватско-словацко-венгерских переговорах, касающихся энергоснабжения и энергетической безопасности региона при содействии наших американских коллег. Нефтепровод "Адрия" – ключевой элемент поставок в наш регион и часть планов по диверсификации", – сказал Капитань в видеообращении, транслировавшемся венгерскими телеканалами.

По словам министра, начались консультации по долгосрочным контрактам: "Наша цель – в кратчайшие сроки заключить выгодные, долгосрочные и устойчивые контракты". Он добавил, что венгерские специалисты вместе со словацкими, хорватскими и американскими коллегами договорились провести испытания нефтепровода "Адрия" по всей его протяженности и на полной мощности, чтобы подтвердить способность системы прокачивать заявленные объемы.

Участники переговоров также сочли целесообразным дальнейшее расширение терминала и сопутствующей инфраструктуры в Хорватии для увеличения приемки нефти. Крупнейший морской терминал страны располагается в Омишале на острове Крк, дополнительные мощности работают в портах Плоче и Задар.

Капитань подчеркнул, что Венгрия рассчитывает выступать региональным распределительным узлом: "Мы сможем обеспечить поставки через территорию Венгрии в Словакию, Украину, Молдавию и другие страны".

18 сентября министр заявил, что новое правительство Венгрии будет готово отказаться от российского газа к октябрю 2027 года – сроку, установленному Евросоюзом. Он также отметил намерение сократить зависимость от российской нефти за счет альтернативных поставок. При этом в Будапеште признают, что полностью отказаться от российских энергоносителей пока невозможно: основная часть нефти поступает по нефтепроводу "Дружба", газ – по "Турецкому потоку" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию."

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила в начале ноября 2026 года, что страна ищет альтернативные источники нефти из-за окончания 21 ноября временного исключения из американских санкций, позволяющего закупать нефть у "Лукойла" и "Роснефти". По ее словам, Венгрия также должна прекратить импорт российского газа в соответствии с графиком ЕС.