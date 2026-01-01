Вучич: визит Зеленского улучшил позицию Сербии по Косову

Вучич принял Зеленского в субботу в Белграде. После встречи сербский лидер подчеркнул, что страна "ничего не потеряла" из-за визита и не заняла украинскую сторону в конфликте с РФ. Он добавил, что Киев подтвердил неизменность позиции по непризнанию провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косова.

"Думаю, что мы сделали большое дело, во-первых, из-за вещей, которые мы слышали от Зеленского, но и из-за того, что мы улучшаем позицию Сербии всеми способами. Для нас договор о свободной торговле с Украиной в будущем очень важен, у нас уже $500 млн торгового оборота с Украиной, у нас много разных тем", – заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

На фоне заявлений Белграда и Киева в ночь на понедельник, 10 августа, граждане Албании провели акцию у посольств Украины и Сербии в Тиране, протестуя против позиции Киева по непризнанию косовской независимости. На следующий день власти самопровозглашенной Республики Косово убрали большой украинский флаг в центре Приштины.

Вучич после встречи с Зеленским заявил, что Белград окажет Киеву поддержку в вопросах интеграции в Европу. Глава Сербии также подтвердил приверженность Белграда принципу территориальной целостности Украины, увязав позицию с нормами международного права.

Сербия, как и Украина, находится в статусе соискателей членства в Евросоюзе, обоим государствам Брюссель выдвинул условия, при выполнении которых они могут рассчитывать на вступление в объединение.

Территориальная целостность Сербии – это принцип неделимости ее границ, который Вучич упоминает, но не раскрывает. Согласно этому принципу автономный край Косово и Метохия является неотъемлемой частью Сербии, несмотря на провозглашение там в 2008 году независимой Республики Косово, признанной частью государств мира.