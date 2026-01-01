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Япония заявила КНДР протест из-за пуска баллистической ракеты

Токио официально отреагировал на запуск баллистической ракеты с территории КНДР: снаряд был выпущен около 5:59 по местному времени в среду, 12 августа 2026 года (23:59 мск вторника) в направлении Японии, но упал в море, не долетев до архипелага.

"В связи с нынешним запуском Япония заявила Северной Корее решительный протест по дипломатическим каналам через посольство в Пекине", – заявил на пресс-конференции министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

По его словам, максимальная высота полета ракеты составила около 90 км, дальность – около 690 км. Предположительно, она упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии." К настоящему времени данных об ущербе воздушным или морским судам не поступало", – добавил Коидзуми.

Министр подчеркнул, что Япония продолжает анализировать детали пуска в тесном взаимодействии с США и Южной Кореей.

Из прежних заявлений северокорейского руководства известно, что страна совершенствует свои баллистические ракеты, для чего в 2026 году проведен ряд учений и тренировочных пусков. Последний по времени произошел 6 августа.

До этого в мае Пхеньян провел серию масштабных испытаний тактических баллистических ракет, тяжелых реактивных систем залпового огня и крылатых ракет, управляемых искусственным интеллектом. В апреле был произведен запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в рамках проверки боеготовности подразделений.

Следить за баллистическими ракетами КНДР важно, поскольку они служат средством доставки ядерных зарядов, несут прямую угрозу безопасности соседних стран (Южная Корея, Япония), способны достигать территории США.

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Метки: КНДР ракета Япония
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