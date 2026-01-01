Бывший мэр Волгодонска осужден на пять лет лишения свободы – он оформил себе статус малоимущего

Обвинение просило большего – шести лет лишения свободы и штрафа в 900.000 рублей.

Мариненко занимал пост главы администрации Волгодонска с марта 2024 по июль 2025 года, однако виновным он был признан из-за произошедших ранее событий – когда стоял во главе межмуниципального управления МВД России "Волгодонское".

В период с мая 2015 по май 2016 года он ввел в заблуждение должностных лиц в администрации города, декларировав доход в размере 288 тыс. рублей (24 тыс. рублей в месяц) при фактическом доходе 1,13 млн рублей. В результате он сам и его дочь были признаны малоимущими, что открыло им путь к получению жилья по договору соцнайма.

Мариненко получил в бессрочное владение и пользование квартиру стоимостью более 2,5 млн рублей, которую передал в собственность дочери. В настоящее время, как пишет местное СМИ "Блокнот.Волгодонск", квартира эта стоит более 7 млн рублей.

Мариненко виновным себя не признал. Как утверждал он и его адвокат, передача квартиры состоялась с рядом нарушений, о которых чиновник не знал.

Ранее появлялась информация, что к суду могут привлечь и бывшего мэра Андрея Иванова, при котором Мариненко получил квартиру.