Директор крупного животноводческого предприятия погиб от удара БПЛА в Херсонской области

Мужчина скончался от полученных ранений, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Он отметил, что Плугатарёв "всю жизнь посвятил сельскому хозяйству, много лет трудился на благо родного края, отдавал свои знания и силы развитию аграрной отрасли Херсонщины". Семье погибшего будет оказана необходимая поддержка.

Опытное хозяйство "Асканийское" – крупное многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на молочном скотоводстве, мясном животноводстве, овцеводстве, а также выращивании зерновых, технических и масличных культур. Хозяйство расположено в селе Тавричанка Каховского района Херсонской области. На предприятии трудятся около 300 работников.

По данным из открытых источников, Виталий Плугатарёв до 2022 года более 10 лет руководил Днепровским осетровым рыбовоспроизводственным заводом имени академика Артющика (расположен в поселке Днепровское Белозёрского района Херсонской области). В 2025 году он был уволен, а в 2026 году администрация Херсонской области назначила его директором "Асканийского".

Ситуация в Херсонской области

Атаки Вооружённых сил на Херсонскую область происходят практически ежедневно. 6 ноября Сальдо сообщал, что за неделю в регионе погибли три мирных жителя, 14 получили ранения. Дроны ВСУ часто атакуют автомобили: только за этот период были повреждены более 20 транспортных средств, включая пассажирский автобус, машину скорой помощи и мусоровоз. 9 ноября один мирный житель погиб при атаке БПЛА на автомобиль на трассе Новая Каховка – Армянск, еще один человек был ранен в Таврийске.

В октябре 2026 года тяжелая гуманитарная ситуация сложилась в Алёшках Херсонской области. Город подвергался регулярным атакам украинских беспилотников, из-за чего доставка продуктов и лекарств стала практически невозможной, а снабжение электричеством, газом и связью было нарушено. Из примерно 20 тыс. жителей в городе оставалось чуть более тысячи человек.

Для доставки гуманитарной помощи и эвакуации желающих выехать российский и украинский омбудсмены договорились о локальном прекращении огня при посредничестве супруги президента США Мелании Трамп. Режим тишины начал действовать 27 октября. 30 октября в город направили гуманитарную колонну.