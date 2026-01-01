6 ноября 2026
USD 81.67 +0.7 EUR 91.6 +1.14
Новости Происшествия
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Газоснабжение всех потребителей восстановили после аварии в Кузбассе

Газоснабжение всех потребителей восстановили после аварии в Кузбассе

Ранее сегодня, 5 ноября 2026 года, губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил о разгерметизации на магистральном газопроводе в Топкинском муниципальном округе (15:58 в Telegram). Довольно быстро появилась информация о том, что пламя погашено (16:17).

После аварии на газопроводе в Кузбассе газоснабжение восстановлено полностью

(Иллюстрация)

©Soho A Studio/Shutterstock/Fotodom

Штаб по ликвидации последствий возглавил заместитель губернатора Леонид Старосвет.

Как указывал Середюк (16:52), никаких отключений частных потребителей не планируется: "Специалисты уже подключили резервные нитки и выравнивают давление. Системы отопления будут работать в штатном режиме".

Была ограничена подача газа на кемеровский "Азот". Губернатор подчеркивал, что ситуация контролируема, угрозы безопасности нет.

Примерно часом позже (17:48) поступила информация о том, что давление газа на "Азоте" стабилизировано, постепенно восстанавливается нагрузка в производственных цехах.

"Технологический процесс находится под контролем, нарушений не зафиксировано. Угрозы безопасности персонала, оборудования и окружающей среды нет", – указывал Середюк.

Главам муниципалитетов поручено держать на личном контроле работу котельных и систем теплоснабжения.

Еще час спустя в Telegram-канале губернатора появилась запись: "Газоснабжение восстановлено для всех потребителей" (18:43).

В "Интерфаксе" писали со ссылкой на кузбасский Центр медицины катастроф, что пострадавших в результате инцидента, по предварительным данным, не было.

Авария, по-видимому, произошла на газопроводе Нижневартовский НПЗ – Парабель – Кузбасс. От него проложен газопровод-отвод к газокомпрессорной станции "Топки".

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: газопровод Кузбасс пожар
Рекомендательный сервис