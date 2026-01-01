НПЗ в Комсомольске-на-Амуре возобновил выпуск топлива после пожара на предприятии

"Выпуск топлива осуществляется в полном объеме", – сообщили ТАСС в четверг, 13 августа 2026 года, на предприятии.

Утром 11 августа на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода произошла разгерметизация колонны одного из цехов, что привело к возгоранию. В ликвидации последствий были задействованы 45 пожарных и 13 единиц техники. Пострадавших нет.

Авария вызвала множество неподтвержденных версий, что происшествие на НПЗ может быть связано с атакой украинских БПЛА или с диверсией.

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод – крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в Дальневосточном федеральном округе, расположенное в городе Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край). Завод работает с 1942 года и на сегодняшний день входит в состав вертикально интегрированной структуры ПАО "НК «Роснефть»". Проектная мощность переработки составляет 8 млн т нефти в год. Завод производит автомобильный бензин и дизельное топливо, авиационный керосин, судовое топливо и мазут.