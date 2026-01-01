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Перцовый баллончик и нож: в Красноярском крае школьница напала на учительницу перед линейкой

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента с нападением на учительницу в Канске Красноярского края. Происшествие случилось перед праздничной линейкой в школе №2. Несовершеннолетняя подошла к учительнице и распылила ей в лицо перцовый баллончик. После этого, как утверждается, девочка достала нож.

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(Иллюстрация)

©natispace/Shutterstock/Fotodom

По данным местных СМИ, ситуацию заметила мать другого ученика. Она вмешалась и вытолкнула несовершеннолетнюю в коридор. Получила ли учительница какие-либо травмы, пока не уточняется.

В пресс-службе минздрава Красноярского края сообщили, что из-за распыления газового баллончика в школе пострадали семь человек, передает РБК.

"Всего в Канскую межрайонную больницу скорой помощью было доставлено семь пострадавших. Среди них двое взрослых и пятеро детей. Пострадавшие были осмотрены, получили всю необходимую медицинскую помощь и направлены на амбулаторное наблюдение", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Директор школы сообщила, что на месте работают следователи. Праздничные мероприятия в учебном заведении, посвященные 1 Сентября, отменили.

Уточняется, что пострадавшая учительница преподает физику. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Метки: дети Красноярский край школы
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