Перцовый баллончик и нож: в Красноярском крае школьница напала на учительницу перед линейкой

По данным местных СМИ, ситуацию заметила мать другого ученика. Она вмешалась и вытолкнула несовершеннолетнюю в коридор. Получила ли учительница какие-либо травмы, пока не уточняется.

В пресс-службе минздрава Красноярского края сообщили, что из-за распыления газового баллончика в школе пострадали семь человек, передает РБК.

"Всего в Канскую межрайонную больницу скорой помощью было доставлено семь пострадавших. Среди них двое взрослых и пятеро детей. Пострадавшие были осмотрены, получили всю необходимую медицинскую помощь и направлены на амбулаторное наблюдение", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Директор школы сообщила, что на месте работают следователи. Праздничные мероприятия в учебном заведении, посвященные 1 Сентября, отменили.

Уточняется, что пострадавшая учительница преподает физику. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.