Сразу два крупных музея временно закрыли в Москве "по техническим причинам"

Вот что написали в соцсетях Пушкинского музея: "По техническим причинам Пушкинский музей временно закрыт. Точное время возобновления работы музея пока неизвестно. Информация будет опубликована позднее – пожалуйста, следите за обновлениями на нашем сайте и в социальных сетях".

А таким был текст у Музея Востока: "Друзья, по техническим и независящим от нас причинам главное здание музея (Никитский бульвар, 12а) закрыто ориентировочно до 13:00. Мы будем держать вас в курсе и, как только у нас появится дополнительная информация, обязательно ею поделимся!"

В сообщении Пушкинского упоминается даже эвакуация. Запланированные здесь экскурсии на ближайшие четыре часа отменены. Те, что запланированы на более позднее время, состоятся, если музей возобновит работу.

Потраченные на билеты средства обещают вернуть. В Музее Востока говорят об автоматическом возврате средств за все купленные электронные билеты в течение 10 дней. В Пушкинском предлагают в течение 10 дней заполнить электронную форму заявления на возврат стоимости билета.

"Если вы приобрели билет или путевку в кассе, то после получения ответа по заявлению вам нужно будет приехать в музей и обратиться в кассу с бланком билета и банковской картой (если билет был оплачен картой) для возврата денежных средств", – добавляют в музее.

Еще немного позже, в 11:04, появилось сообщение от РОСИЗО: "С 1 сентября выставка «Искусство за закрытыми дверями. Ленинградские квартирные выставки 1960–1980-х» временно не работает по техническим причинам". Сведения о дате возобновления работы выставки обещают опубликовать дополнительно.

Эта выставка проходила в здании по адресу: Петроверигский переулок, д. 4, стр. 1.

В 12:38 о временном закрытии объявил в своем Telegram-канале и Музей Москвы. Сообщения на сайте и в канале немного различаются.

На сайте указано: "Во вторник 1 сентября 2026 года Музей Москвы на Зубовском бульваре будет работать с 14:00 по техническим причинам. Приносим извинения за неудобства". В Telegram же текст такой: "Уважаемые посетители! По независящим от нас причинам Музей Москвы и все его филиалы закрыты до 14:00. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!"

Другой информации, которая помогла бы разобраться в происходящем, пока нет.

Обновлено 13:05. Добавлена информация о временном закрытии Музея Москвы.