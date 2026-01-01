Загадка Большого взрыва: при чем тут белые дыры и как могла родиться Вселенная, рассказал астрофизик

"Математические уравнения, которые описывают черную дыру, теоретически допускают решение в виде белой дыры – объекта, в который даже свет не может упасть", – сказал Пилипенко РИА Новости.

По словам ученого, белая дыра представляет собой гипотетический объект, который можно рассматривать как своеобразную математическую противоположность черной дыре. Если черная дыра не позволяет покинуть ее пределы даже свету, то в белую дыру, напротив, ничто не может попасть.

При этом астрономы пока не располагают свидетельствами того, что белые дыры действительно существуют во Вселенной. Неизвестны и физические механизмы, которые могли бы привести к их образованию.

"Единственным исключением может быть сам Большой взрыв, то есть рождение Вселенной, который по некоторым свойствам похож на математическое решение в виде белой дыры", – добавил Пилипенко.

Что известно о черных дырах и Большом взрыве

Вселенная возникла около 13,8 млрд лет назад, однако ученые до сих пор не знают, что происходило в самые первые мгновения после Большого взрыва. Именно поэтому гипотезы о необычных объектах вроде белых дыр остаются предметом теоретических исследований.

В отличие от белых дыр, черные дыры имеют множество наблюдательных подтверждений. В 2019 году ученые впервые получили изображение их тени – сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87.

При этом одна из загадок современной астрономии связана с тем, что сверхмассивные черные дыры существовали уже в очень ранней Вселенной – спустя менее миллиарда лет после Большого взрыва. За такой срок им, как считается, было непросто вырасти до масс в миллионы и миллиарды Солнц. Как именно появились первые гигантские черные дыры, ученым пока окончательно установить не удалось.