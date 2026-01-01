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Пожары и повреждения в портах и жилых зонах: главное о массированном ночном налете 516 БПЛА на Россию

Российские силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 516 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом 1 сентября 2026 года сообщили в Минобороны РФ.

ПВО

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над 17 регионами России, Московским регионом, Крымом и акваторией Чёрного моря. Аппараты уничтожались над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей.

В Самарской области в результате атаки повреждены несколько жилых объектов. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что обошлось без пострадавших.

В Московском регионе за ночь силы ПВО уничтожили 17 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы.

В Ленинградской области было сбито 52 БПЛА. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, в портовой зоне Усть-Луги зафиксированы повреждения, возник пожар. Информации о пострадавших нет, специалисты устанавливают последствия атаки.

Еще 40 беспилотников уничтожили над Ростовской областью. По данным губернатора Юрия Слюсаря, после падения обломков в Тарасовском районе загорелась сухая трава, а в Шолоховском районе произошел лесной пожар площадью 0,1 гектара. Оба возгорания были ликвидированы, пострадавших нет.

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Метки: беспилотники
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