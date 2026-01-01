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Атака БПЛА на Ленинградскую область: повреждения и пожар в порту Усть-Луга

В результате атаки БПЛА на Ленинградскую область в ночь на вторник, 1 сентября 2026 года, зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга, есть возгорание, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

"Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется. Продолжается отражение атаки", – сообщил глава региона в мессенджерах.

По его данным, с 2 часов ночи до 6:13 мск в небе над регионом сбито 52 беспилотника. Жертв нет, последствия уточняются, добавил Дрозденко.

Морской порт Усть-Луга – крупнейший универсальный порт на Балтийском море и второй по величине портовый комплекс в России. Это самый глубоководный порт на Балтике, способный принимать крупнотоннажные суда и танкеры. На его территории работают десятки специализированных терминалов, а также развиваются крупные промышленные и газоперерабатывающие производства.

Обновлено в 6:32 мск 1 сентября 2026 года

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Метки: беспилотники Ленинградская область
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