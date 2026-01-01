В МИД рассказали о тревожной ситуации вокруг Калининграда

"Особенно в этом смысле тревожит ситуация вокруг Калининграда, которая складывается… Страны Запада, не скрывая, что в случае эскалации они могут пойти на блокировку нашего эксклава", – сказал дипломат РИА Новости.

Грушко ранее заявлял, что возможная попытка НАТО заблокировать или захватить Калининградскую область приведет к крайне тяжелым последствиям для самого Альянса. По его словам, у НАТО практически нет шансов реализовать подобные планы.

Поводом для жестких заявлений российской стороны стали, в частности, высказывания министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса. Он призывал НАТО продемонстрировать способность прорваться в Калининградскую область и заявлял, что у Альянса есть средства для уничтожения российских систем ПВО и ракетных комплексов в регионе. Позднее Будрис объяснил подобную риторику стремлением прибалтийских стран продемонстрировать решительный настрой.

В Кремле заявления литовского министра ранее назвали граничащими с безумием. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные высказывания сложно воспринимать серьезно, однако они, по его словам, отражают настроение политического класса в странах Балтии.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что безопасность Калининградской области в случае возникновения угроз будет обеспечиваться всеми возможностями страны. В июле, принимая по видеосвязи доклады командующих флотами и Каспийской флотилией, он подчеркнул особую роль Балтийского флота в обороне региона.

Калининградская область является российским эксклавом, не имеющим сухопутной границы с остальной территорией страны. Регион расположен между Литвой и Польшей, обе из которых являются членами НАТО.