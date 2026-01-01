Установлены личности потерпевших при возгорании автомобиля в Петербурге

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел на Колпинском шоссе в районе Славянки. Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся после взрыва. В результате находившийся внутри мужчина погиб, а женщина была госпитализирована с травмами.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В ближайшее время планируется назначить необходимые судебные экспертизы, которые должны помочь установить причины ЧП.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в автомобиле находились военнослужащий и его супруга. По предварительной версии, причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство, однако официального подтверждения этой информации нет.