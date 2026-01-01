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Установлены личности потерпевших при возгорании автомобиля в Петербурге

Погибшим в результате возгорания автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга оказался военнослужащий одной из воинских частей. Его супруга пострадала и сейчас получает необходимую медицинскую помощь.

Автомобиль Следственного комитета РФ (иллюстрация)

Автомобиль Следственного комитета РФ (иллюстрация)

©Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел на Колпинском шоссе в районе Славянки. Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся после взрыва. В результате находившийся внутри мужчина погиб, а женщина была госпитализирована с травмами.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В ближайшее время планируется назначить необходимые судебные экспертизы, которые должны помочь установить причины ЧП.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в автомобиле находились военнослужащий и его супруга. По предварительной версии, причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство, однако официального подтверждения этой информации нет.

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Метки: Санкт-Петербург СКР
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