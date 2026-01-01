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В Петербурге предупреждают о резком усилении ветра в дополнение к ливням

Скорость ветра сегодня может достичь 18 м/с, сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу 19 августа 2026 года, в среду, со ссылкой на информацию Северо-Западного УГМС.

Санкт-Петербург готовится к шторму

©Sergieiev / Shutterstock/Fotodom

В соответствии со шкалой Бофорта, 18 м/с – это "очень крепкий" ветер, ломающий сучья деревьев. Если его скорость достигнет 20,8 м/с, "очень крепкий" ветер станет "штормом".

В МЧС рекомендуют:

  • уберите вещи со двора дома и с балкона, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, закройте окна;
  • машину поставьте в гараж, если же его нет – припаркуйте подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.

Дорожные и садово-парковые учреждения, ГКУ "Курортный лесопарк" работают в режиме повышенной готовности.

"Сегодня по прогнозам нас ждет и штормовой ветер. Если скорость его порывов будет достигать опасных значений, комитет закроет сады, имеющие ограждения. Таковых немного – доступ в большинство парков ограничить невозможно, поэтому просим петербуржцев проявить сознательность и воздержаться от посещения всех территорий зеленых насаждений", – информируют в городском Комитете по благоустройству.

Больше трети месячной нормы осадков

С начала суток в Санкт-Петербурге выпало больше трети нормы осадков, пишет "Фонтанка". Максимальные показатели – в Колпинском районе (более 31 мм), минимальные – в Приморском (17 мм).

До конца дня может выпасть еще около 20 мм, предупреждают синоптики.

Системы водоотведения работают в режиме максимальной нагрузки.

В этих условиях, например, в Петергофе объявили о закрытии Нижнего парка, Островов, парков Александрия и Ораниенбаум. Открытыми остаются Верхний сад, Большой Петергофский дворец, Особая кладовая, Церковный корпус, Большой Меншиковский дворец (только для заказных групп), Дворцовая телеграфная станция, Новая ферма.

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Метки: осадки прогноз погоды Санкт-Петербург шторм
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