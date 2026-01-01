В заповеднике Утриш под Анапой введен режим ЧС из-за пожара

"Сегодня утром там введен режим чрезвычайной ситуации, развернут оперативный штаб. Для координации работ на место выехал вице-губернатор Сергей Лагутин", – указал Кондратьев.

Эту информацию приводит и сайт заповедника.

К тушению привлекли сотрудников МЧС России, лесопожарной службы, "Кубань-СПАС", казаков, подразделения из соседних муниципалитетов. Ранее сегодня в администрации Анапы рассказали, что к тушению подключились уже 119 человек и 30 единиц техники.

Эту группировку продолжат наращивать в ближайшее время. К тушению должны также присоединиться самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 – когда позволят условия, их экипажи начнут сбрасывать воду на очаги возгорания.

Работу осложняет сильный ветер в районе тушения и труднодоступная местность: склоны крутые, лесных дорог нет. Поэтому доставка сил и средств происходит по морю.

"На въезде со стороны ВДЦ «Смена» дежурит наряд полиции, въезд временно ограничен, чтобы не мешать работе служб и в целях безопасности", – уточняют в администрации Анапы.

Накануне глава Анапы Светлана Маслова рассказывала, что огонь охватил 3,5 га, причем движется он по горельнику 2020 года. Был развернут оперштаб под началом заместителя Масловой Александра Анфилатова.

В упомянутом 2020 году выгорело 130 га особо охраняемой территории. Пострадали уникальные реликтовые деревья, занесенные в Красную книгу. Огонь не дошел до населенных пунктов, однако эвакуировано было более тысячи туристов.

"Утриш" – государственный природный заповедник, располагается на полуострове Абрау в Краснодарском крае. Его площадь – 11.338,76 га (включая 1428,43 га морской акватории). Создан он был в 2010 году с целью сохранения и восстановления уникальных природных комплексов сухих субтропиков Черноморского побережья Кавказа. Также в числе его задач – сохранение и восстановление уникального биологического разнообразия естественных гемиксерофильных реликтовых экосистем Северного Средиземноморья, представленных в России только на полуострове Абрау.

В заповеднике обитает более 440 видов позвоночных. Так, он является ключевым местом обитания черепахи средиземноморской Никольского, которая включена в международный список охраняемых видов, в Красную книгу.