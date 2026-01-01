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Как отмечает портал, в двух переднеприводных исполнениях C7 получит 1,6‑литровый турбомотор с распределенным впрыском мощностью 150 л. с. Топовый вариант оснащен двигателем с непосредственным впрыском на 186 л. с. и системой полного привода. В обоих случаях используется семиступенчатая роботизированная коробка передач.

Базовый "Драйв" включает светодиодную оптику, 18‑дюймовые колеса, двухзонный климат‑контроль, бесключевой доступ, мультимедийную систему с экраном 15,6 дюйма и цифровую приборную панель на 10,25 дюйма. Предусмотрены беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, электропривод водительского сиденья и обогрев руля, лобового стекла, форсунок омывателя и всех сидений. Объем багажника – 639 л.

В список безопасности начальной версии входят шесть подушек, система кругового обзора с заявленным углом 540°, передние и задние парктроники, круиз‑контроль и комплекс электронных помощников стабилизации и движения. Версия "Стиль" добавляет панорамную крышу, проекционный дисплей, электрохромное зеркало, вентиляцию передних сидений и расширенный набор ассистентов: адаптивный круиз‑контроль, контроль слепых зон и автоматическое экстренное торможение.

Топовый C7 "Стиль AWD" отличается полным приводом, 19‑дюймовыми колесами, полноразмерной запаской и системой выбора режимов движения. Также заявлены GPS‑навигация и телематика. Палитра цветов – белый, черный, серый и мятный.

Что известно об автобренде Jeland

Jeland – это российский автомобильный бренд, созданный в 2025 году в рамках стратегического партнерства "АГР Холдинга" (AGR Automotive Group) и китайской технологической компании Defetoo. Проект позволил перевести продажи моделей концерна Chery в формат локального продукта. В гамму марки вошли две линейки: городские кроссоверы серии C (бывшие Omoda) и вседорожники серии J (ранее известные как Jaecoo).

Серийный выпуск этих машин наладили в 2026 году на бывшем заводе General Motors в поселке Шушары под Санкт-Петербургом, который перешел под управление структур российского холдинга. Предприятие работает по полному циклу со сваркой и окраской кузовов, что позволяет производителю самостоятельно адаптировать технические настройки и комплектации под запросы отечественного рынка, а также обеспечивать дилеров запчастями.

Место модели C7 в линейке и габариты

В актуальной линейке бренда кроссовер C7 занимает позицию флагмана городской C-серии, располагаясь на ступень выше более компактных паркетников C5 и C4. По своим размерам новинка относится к классу среднеразмерных кроссоверов.

Длина кузова составляет 4660 мм, ширина – 1875 мм, а высота достигает 1670 мм. Колесная база равна 2720 мм, что обеспечивает простор на втором ряду сидений. Заявленный дорожный просвет модели – 176 мм.

Чем Jeland C7 отличается от оригинальной Omoda C7

Визуально кроссовер практически полностью повторяет исходную модель Omoda C7, представленную на российском рынке с 2025 года. Экстерьер сохранил безрамочную решетку радиатора, задний спойлер и светодиодную оптику с графикой в стиле молний, а внешние изменения сводятся к замене фирменных эмблем и шильдиков.

Главные доработки затронули силовую установку, подготовку кузова и программное обеспечение. Если оригинальная Omoda C7 предлагалась в России исключительно со 150-сильным двигателем вне зависимости от типа привода, то полноприводная модификация Jeland получила форсированный до 186 л. с. агрегат. Кроме того, кузов и скрытые полости локализованной модели проходят дополнительную обработку воском с нанесением антигравийного покрытия на днище, а в мультимедийную систему интегрированы отечественные сервисы "ВКонтакте".

Конкуренты Jeland C7 на российском рынке