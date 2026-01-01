УАЗ "Патриот" с АКПП появится в продаже в середине 2028 года

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Почему "автомат" для "Патриота" задерживается

По словам Сахабиева, в 2022 году завод потерял много времени на поиск подходящей коробки передач и в итоге отказался от шестиступенчатой в пользу другого решения. "Сейчас мы активно работаем с интеграцией восьмиступенчатого автомата в «Патриот»", – заявил он.

Установка нового агрегата требует калибровки, компоновки и изменения интерфейса, так как завод намерен сохранить собственный бензиновый двигатель. "Если мы говорим о реальных автомобилях, которые выйдут в серию, я буду реалистом, это будет 2028 год. Скорее всего, середина. Нам нужны циклы и летних калибровок, и зимних калибровок. И других испытаний. Без них никуда", – отметил гендиректор.

Как завод пришел к такому решению

До 2022 года на "Патриот" устанавливали шестиступенчатый гидротрансформаторный "автомат" 6L50 французской компании Punch Powerglide. После прекращения поставок завод начал искать замену среди китайских производителей, что потребовало заново адаптировать электронику, провести стендовые и дорожные испытания, оценить ресурс в российских условиях. Итогом стал выбор восьмиступенчатой АКПП, которая уже используется в пикапах УАЗ.

Когда выходит на рынок обновленный "Патриот"

Обновленный "Патриот" без автоматической коробки появится у дилеров уже в октябре 2026 года. Как ранее сообщала "Российская газета", он, как и "Пикап", получит новую агрегатную связку: двухлитровый дизельный двигатель и шестиступенчатую коробку передач, в том числе для бензиновой версии. Также началось производство обновленного "Пикапа".

Стоимость "Патриота" с АКПП пока не раскрывается. По оценкам экспертов, после появления "автомата" цена может вырасти на 150–200 тыс. руб.

Обновленный внедорожник УАЗ "Патриот" рассекретили в декабре 2025 года.