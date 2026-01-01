Гэтсби – коп, а Ник – женщина: NBC готовит детективный сериал по "Великому Гэтсби"

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Что было в романе "Великий Гэтсби"

Фрэнсис Скотт Фицджеральд опубликовал "Великого Гэтсби" в 1925 году, действие происходит летом 1922-го. Роман стал портретом "ревущих двадцатых": экономический рост, расцвет джаза, Сухой закон и подпольный бизнес, на котором сколотил состояние нувориш Джей Гэтсби. История от лица наблюдательного соседа превращает личную драму в метафору американской мечты: за фасадом богатства скрываются духовная пустота и моральный распад.

За рамки любовной истории книга смогла выйти благодаря "Долине пепла" – заброшенной промзоне, над которой возвышается рекламный щит с выцветшими глазами доктора Эклсбурга. Этот образ символизирует равнодушную к людям систему, где моральные идеалы заменены коммерцией.

Какими будут герои в сериале "Гэтсби"

В центре сюжета – дуэт детективов, но роли и характеры изменены. Джей Гэтсби станет обаятельным, но опасным следователем с прошлым мошенника, который тонко чувствует чужие мотивы.

Его напарницей будет Николь "Ники" Каррауэй – радикальное преображение рассказчика Ника Каррауэя: в версии NBC он становится опытной сотрудницей полиции штата Нью-Йорк, которая мечтает написать роман.

Кто работает над сериалом "Гэтсби"

Сценарий пишут Джейсон Трэйси, создавший семь сезонов "Элементарно" и "CSI: Вегас", и Джейк Коберн, известный по "Сплетнице", "Стреле" и "Охотничьему отряду". Оба выступают исполнительными продюсерами.

Актерский состав и дата премьеры не объявлены: сериал на ранней стадии разработки.

Почему стала возможной новая экранизация "Великого Гэтсби"

Роман перешел в общественное достояние в 2021 году. Авторские права истекли, и теперь адаптировать текст, менять пол персонажей и переносить действие в другую эпоху можно без разрешения наследников и лицензионных отчислений.

Создатели опираются на опыт сериала "Элементарно": там Шерлок Холмс жил в современном Нью-Йорке, а доктор Ватсон в исполнении Люси Лью стала женщиной, и сериал продержался в эфире семь сезонов.

Предыдущие экранизации "Великого Гэтсби"

Роман экранизировали не раз. Первую версию выпустили в 1926 году, еще в эпоху немого кино; позже вышла картина 1949 года. В США наиболее известна адаптация 1974 года с Робертом Редфордом и Миа Фэрроу: в ней сделали упор на романтическую линию и внешний блеск "джазовой эры".

Спустя почти сорок лет Баз Лурман представил версию 2013 года с Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайром и Кэри Маллиган – с яркой стилизацией, смешением эпох и современным саундтреком. Реакция кинокритиков и зрителей была спорной.

Все эти ленты сохраняли исходный сюжет и время действия. Проект NBC меняет жанр на криминальный детектив, делает Ника Каррауэя женщиной и переносит историю в современный Нью-Йорк.