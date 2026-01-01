Какие баги и ограничения разочаровали пользователей GTA VI

На третий день после релиза оценки игроков заметно расходятся с сугубо положительными отзывами игровой прессы. На агрегаторе Metacritic профессиональные критики дают GTA VI 99 баллов из 100. Усредненный пользовательский рейтинг по состоянию на субботу, 21 ноября 2026 года, составляет 5,4 балла из 10 на основании 53,7 тыс. отзывов. При этом за последние часы несколько тысяч отзывов было удалено.

Главной причиной недовольства аудитории стали технические проблемы, сообщает GTA Six Guide в субботу, 21 ноября 2026 года. Владельцы игры пишут о вылетах и зависаниях на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X. Персонажи застревают в стенах, проваливаются сквозь землю и игровые объекты. Встречаются некорректные анимации плавания и непредсказуемое поведение транспорта при столкновениях. Также сообщается о перебоях со звуком. Некоторые пользователи жалуются на проблемы, которые, по их словам, мешают прохождению отдельных миссий.

Дополнительное раздражение вызвало ограничение частоты кадров до 30 кадров в секунду. Для части игроков это стало серьезным недостатком, особенно на фоне высоких ожиданий от масштабного проекта Rockstar Games. Современные игровые консоли способны запускать многие игры в режиме 60 кадров в секунду. Это стандартная частота для плавной игры на компьютерах, но на приставках некоторые игры по-прежнему ограничены 30 кадрами в секунду, если разработчики делают ставку на детализацию графики, масштаб мира и сложность симуляции.

Низкий пользовательский рейтинг отражает не только техническое состояние игры. В обсуждениях также звучит критика отдельных игровых решений. Некоторые наблюдатели допускают организованное занижение оценок.

GTA VI: жестокие сцены насилия, любовь и простые радости жизни

GTA VI вышла 19 ноября 2026 года, через 13 лет после релиза предыдущей части. Действие разворачивается в вымышленном штате Леонида, вдохновленном Флоридой, включая город Вайс-Сити, прообразом которого стал Майами. Впервые в основной номерной серии у игры сразу двое главных героев. Джейсон Дюваль и Люсия Каминос – влюбленная пара преступников, которую разработчики сравнивают с Бонни и Клайдом.

Серия Grand Theft Auto известна изображением насилия и жестокости: перестрелки, убийства, ограбления, автомобильные аварии и преступления против мирных жителей – часть игрового процесса. В шестой части больше внимания уделяется отношениям главных героев и бытовым деталям вроде свиданий, покраски стен в доме, повседневных покупок, визитов в парикмахерскую и встреч с друзьями. Из-за этого пользователи сравнивают новую часть с серией симуляторов жизни The Sims. Особое оживление вызвал тот факт, что в новой GTA персонаж может погладить не только своего пса, но и кошек.

Стандартное издание игры продается в США по цене около $80. Разработчик игры Rockstar Games сообщал, что только по предварительным заказам было продано 32,5 млн копий, что стало рекордом для всех платформ. По информации AP, розничные продажи Grand Theft Auto VI за первый день составили рекордные $3,79 млрд, что значительно превышает результаты предыдущей игры. GTA V собрала в рознице $1 млрд за первые три дня после выхода.