Хантер Шафер и Мишель Йео выживают в мире восставших машин в финальном трейлере к "Бегущему по лезвию 2099"

"Все, что можно построить, можно и разрушить", – говорится в описании к трейлеру на YouTube-канале Amazon Prime Video.

Действие развернется спустя 50 лет после фильма "Бегущий по лезвию 2049" Дени Вильнёва. По сюжету, репликанты подняли восстание против своих создателей, после чего люди стали "гражданами второго сорта".

В центре истории окажется Кора – девушка, которая хочет обеспечить безбедное будущее своему брату. Для этого она объединяется с Олвен – репликантом, жизнь которой подходит к концу.

Главные роли в сериале исполнили Хантер Шафер ("Эйфория") и Мишель Йео ("Всё везде и сразу"). Шоураннером проекта выступила Силка Луиза – сценарист проекта по серии Halo.

О чем вселенная "Бегущего по лезвию": история культовой киберпанк-франшизы

В основе франшизы лежит научно-фантастический роман Филипа К. Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?", опубликованный в 1968 году.

Культовый статус вселенной заложил фильм Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" (1982), который визуально и тематически сформировал жанр киберпанк в кинематографе. В 2017 году режиссер Дени Вильнёв снял масштабное продолжение – "Бегущий по лезвию 2049".

Действие франшизы разворачивается в неоновом, депрессивном будущем, где экология Земли практически уничтожена, а мегакорпорации производят репликантов – искусственных людей, превосходящих человека физически и интеллектуально.

Репликантов используют как рабскую силу на тяжелых работах и в колониях на других планетах. Тех андроидов, которые выходят из-под контроля, сбегают или поднимают бунты, выслеживают и уничтожают специальные полицейские детективы – блэйдраннеры ("бегущие по лезвию").

Главные темы вселенной строятся вокруг философских вопросов: что именно делает человека человеком, имеют ли искусственные существа право на душу и свободу, и как далеко может зайти технологический прогресс в условиях полного упадка морали и общества.

"Бегущий по лезвию" (1982) – зарождение киноклассики

Первый фильм режиссера Ридли Скотта перенес на экран антиутопический Лос-Анджелес 2019 года. В центре сюжета находится детектив Рик Декард в исполнении Харрисона Форда, которому поручено выследить и ликвидировать группу сбежавших из космической колонии продвинутых репликантов модели "Нексус-6" во главе с Роем Батти.

Картина провалилась в прокате и была разгромлена критиками, но со временем обрела статус культовой классики.

Фильм заложил визуальные каноны киберпанка: вечный дождь, неоновые вывески, летающие машины (спиннеры) и гнетущая атмосфера безысходности под музыку композитора Вангелиса.

"Бегущий по лезвию 2049" (2017) – возрождение вселенной

Спустя 35 лет режиссер Дени Вильнёв снял прямое продолжение, действие которого перенеслось в 2049 год. Новым главным героем стал офицер Кей (Райан Гослинг) – репликант нового поколения, который сам работает блэйдраннером и охотится на устаревшие модели андроидов.

В ходе очередного задания он натыкается на старую тайну, способную разрушить хрупкий порядок между людьми и искусственными существами, что заставляет его отправиться на поиски исчезнувшего Рика Декарда.

Фильм получил восторженные отзывы за операторскую работу Роджера Дикинса и глубокое развитие философских идей оригинала, окончательно закрепив за "Бегущим по лезвию" статус одной из главных научно-фантастических франшиз в истории.