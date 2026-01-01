Менеджер Канье Уэста подтвердил концерты рэпера в Петербурге

Музыкант, который в 2021 году официально сменил имя в документах на Ye, считается одним из самых влиятельных исполнителей в истории хип-хопа. Обладатель 24 премий Grammy и автор культовых альбомов, включая The College Dropout и My Beautiful Dark Twisted Fantasy, привезет в Россию полноценный перформанс, сочетающий элементы рэпа, соула и электроники. Концерты пройдут в рамках его мирового тура.

Организаторы опровергли слухи о возможной замене рэпера

Почти сразу после старта продаж вокруг грядущих выступлений возник резонанс. Внимательные поклонники заметили в официальной оферте билетного оператора пункт, допускающий замену главного исполнителя на другого артиста. Это спровоцировало волну слухов о том, что вместо американской суперзвезды на сцену "Газпром-Арены" может выйти "местный дублер".

В концертном агентстве Say Agency поспешили успокоить зрителей и официально заявили РИА Новости, что Канье Уэста не будут заменять другим артистом. По словам организаторов, появление спорного пункта в документах – это техническая ошибка билетного оператора, который вовремя не очистил шаблон стандартной оферты.

"Это стандартная классическая оферта. Она чаще всего используется под спектакли, фестивали или сборные концерты, когда один артист действительно может заменить другого. К предстоящему сольному выступлению Канье Уэста в Санкт-Петербурге этот пункт не имеет никакого отношения", – подчеркнули представители агентства.

Таким образом, фанаты увидят оригинальное шоу Ye без каких-либо подмен. Стоимость билетов на стадионные шоу варьируется от 9 тыс. до 160 тыс. рублей, а вместе с рэпером в Северную столицу прилетит его постоянный музыкальный соратник и продюсер Андре Траутман.