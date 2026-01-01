Общий объем продаж и предзаказов превысил $2,36 млрд. Об этом в пятницу, 20 ноября 2026 года, свидетельствуют оценки аналитической компании SensorTower.

Около 75% покупателей выбрали версию для PlayStation 5, оставшиеся 25% – для Xbox. Пользователи PlayStation принесли Rockstar Games $1,77 млрд, игроки на Xbox – $588 млн.

GTA VI вышла 19 ноября, через 13 лет после предыдущей части. Действие разворачивается в вымышленном штате Леонида, вдохновленном Флоридой, включая Вайс-Сити – современную версию Майами.

Впервые в основной номерной серии у игры сразу двое главных героев. Джейсон Дюваль и Люсия Каминос – влюбленная пара преступников, которую в Rockstar сравнивают с Бонни и Клайдом.

Релиз вызвал ажиотаж. Игроки по всему миру брали отгулы, а британские школы боролись с прогулами из-за выхода игры, писала The Telegraph.

Мэра Парижа Эммануэля Грегуара заподозрили в том, что он проспал заседание городского совета из-за релиза GTA VI в ночь на 19 ноября.

GTA VI стала самой предзаказываемой игрой в истории цифровых магазинов PlayStation Store и Microsoft Store – рубеж в $1 млрд был преодолен еще до запуска. О том, почему вокруг видеоигры такой ажиотаж, рассказывал "Профиль".