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Развлекайся как хочешь

Отмотаем время на 30 лет назад. В середине 1990-х небольшая шотландская студия DMA Design разрабатывает Race'n'Chase («Гоняйся и догоняй») – не очень сложную игру про полицейских и грабителей, которые преследуют друг друга на улицах нескольких городов в аркадном (упрощенном) режиме с «плоским» видом сверху. Такой концепт игру чуть не погубил: на поверку подход оказался скучным и мало чем выделялся среди проектов именитых студий того периода.

Спасла будущую серию случайность – техническая ошибка, из-за которой преследовавшие игрока машины были слишком агрессивными и стремились его протаранить. Оказалось, это весело – убегать от злобных недругов, круша и ломая все на своем пути. Так появилась концепция «открытой песочницы» – подобия игрового мира в формате «живого» города, где есть герой-бандит, которому противостоят полицейские и другие банды.

Первое поколение игр серии было относительно простым: в нескольких дополнениях и полноценном сиквеле GTA 2 разработчики игрались с форматом вида сверху, дорабатывая, но принципиально не меняя существующие механики. Переосмысление случилось в начале 2000-х, со вторым поколением серии игр – трехмерным (3D).

В него вошли три игры: GTA III, Vice City и San Andreas (были и портативные ответвления, на которых останавливаться не будем). Каждая из них привносила что-то принципиально новое в игровую индустрию. GTA 3, первой переместившая игрока в трехмерную среду, задала техническую планку стандарта: мегаполис Либерти-Сити (Liberty City, «Город Свободы») с жителями, с постоянными событиями, историями и игроком, которому дана воля проходить сюжет или развлекаться как душа пожелает: бегать, стрелять, крушить, удирать от полицейских или просто гонять по улицам.

Визуально, впрочем, игра была довольно скучной: мрачный прообраз Нью-Йорка без запоминающихся особенностей. Они игроков ждали в сиквеле Vice City («Город Грехов») – игровом Майами 1980-х. Сердца многих игроков покорила именно эта часть благодаря атмосферности, увеличенному городу и большему числу механик. Затем формулу повторили еще раз в San Andreas, где городов было уже целых три, а между ними – гигантские по тем временам природные пространства. Затем, с паузой в несколько лет, пришла эпоха HD («высокого качества») и онлайна.

Скандалы в пользу обвиняемых

На классическую 3D-трилогию пришелся самый «жаркий» для Rockstar период. В нулевых игры обвинялись в чрезмерной жестокости и разврате, а серия GTA стала главной целью, если не сказать символом, всех смертных грехов видеогейминга. Небеспочвенно: только в США произошло несколько громких случаев, когда подростки – игроки в GTA – стреляли из настоящего оружия, иногда с летальным исходом.

Подливала масла в огонь реакция самих Rockstar – бунтарей, которые привыкли к скандальной раскрутке еще со времен DMA Design и «плоских» GTA (мол, нет такого понятия, как «плохой пиар»). Они демонстративно открещивались от любых нападок в их сторону, в том числе многочисленных судебных исков, и даже не стеснялись добавлять пикантный контент в San Andreas. Когда от них потребовали его удалить, разработчики делать этого не стали, просто спрятали «лишние» механики в коде, но любопытные геймеры, само собой, сумели найти и выпустить их в виде мода Hot Coffee. Тираж дисков с игрой пришлось отзывать.

Подобные нападки изрядно потрепали нервы Rockstar. Тем не менее в итоге адвокат Джек Томпсон – самый ярый противник жестоких игр в принципе и серии GTA в частности – лишился адвокатской лицензии за нарушения профессиональной этики в ходе многолетней борьбы с ветряными мельницами «игрового непотребства». Запретить игры тоже не удалось: в 2020-м Американская психологическая ассоциация (APA) признала, что научно доказанной связи между ними и реальным насилием нет.

Драма и веселье в большом городе

GTA IV вернула игроков в Либерти-Сити, вновь схлопнув игровой мир в один мегаполис. Он стал масштабнее и разнообразнее, чем в третьей части, но в этот раз Rockstar решила сделать ставку на реализм. Место полукарикатурных историй заняла серьезная драма иммигранта из Восточной Европы (по словам Владимира Машкова, образ героя взяли с его персонажа из фильма «В тылу врага», он же должен был и озвучивать, но не сложилось). А новый игровой «движок» обеспечил невиданную ранее физику. Все вместе дало беспрецедентный уровень реализма, вовлекающий игрока уже не только (и не столько) веселыми механиками, сколько возможностями, более нигде недоступными.

Веселья, впрочем, игрокам и не хватило, и GTA V была призвана его компенсировать. Спустя пять лет разработки место мрачного Нью-Йорка занял солнечный Голливуд (Лос-Сантос, с которым игрока знакомили в San Andreas за 10 лет до того), а депрессивная история хоть и не стала совсем безбашенным приключением, но задрала градус сатиры и местами даже абсурда до весьма смелых значений.

Отдельным сюрпризом стала механика игры за нескольких главных героев – каждому была посвящена своя часть истории. Это позволило разработчикам в числе прочего довольно естественно провести игрока по разным закоулкам огромного мира: от гетто до богатых районов мегаполиса, от горных вершин до океанского дна окружающего штата.

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Сам приходи и друзей приводи

Но главным, что обеспечило Rockstar хлебом с маслом на долгие годы вперед, стал режим Online. Идея объединить геймеров в мире GTA через Сеть витала давно: пользователи даже разрабатывали соответствующие модификации для 3D-игр начала нулевых. В четвертой части Rockstar реализовала механику, но только в мире «пятерки» превратили ее в рабочую и очень эффективную бизнес-модель.

Помимо очевидного совместного веселья в гигантской цифровой «песочнице» (которую к тому же можно модифицировать: заставлять машины летать, строить сумасшедшие гоночные треки и так далее), она складывается из нескольких компонентов. Во-первых, внутриигровая валюта: чтобы владеть «крутыми тачками» и шикарной недвижимостью, ее нужно купить. А чтобы ее получить, нужно либо заплатить реальные деньги, либо – и это во-вторых – совершать ограбления. Такую механику можно считать основной для всех серий GTA, но важнее всего она именно в пятой части. На протяжении 13 лет разработчики придумывали для онлайн-версии все новые криминальные истории, события и активности, раз за разом вовлекая старожилов и привлекая новых игроков.

Именно здесь – в онлайне – и зарыта причина, почему GTA V оказалась одной из самых продаваемых игр в истории. Да, она и без него обеспечила $815,7 млн выручки за первые сутки продаж, что стало рекордом Гиннесса для развлекательного продукта и втрое покрыло бюджет на разработку вместе с маркетингом (примерно $265 млн). А отметка в $1 млрд была преодолена за три дня.

Но, по оценке TweakTown, с момента выхода пятой части до марта 2026-го вся франшиза GTA заработала не менее $10,58 млрд. Небольшая часть этой суммы может относиться к продажам более старых игр (включая ремастеры классической 3D-трилогии), однако можно с определенной долей уверенности говорить, что «пятерка» принесла своим создателям свыше $10 млрд прежде всего благодаря онлайну.

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Игра, которая может позволить себе все

Стоит ли удивляться, что новую часть серии готовили так долго. Параллельно вышла Red Dead Redemption II (RDR II) – вестерн в еще более впечатляющем открытом мире. Эта игра 2018-го до сих пор считается эталоном открытых миров в гейм-индустрии. Но даже вместе с онлайн-режимом RDR II заработал «всего» несколько миллиардов долларов (точной оценки нет).

Именно с таким наследием – и грузом ответственности – придется справляться GTA VI. Игроков вновь вернут в солнечный Вайс-Сити (как до того возвращали в Лос-Сантос и Либерти-Сити в пятой и четвертой частях соответственно), только в этот раз – современный. И неизменно огромный: город будет идти в комплекте с Леонидой – вымышленным штатом, куда поместятся миры GTA IV, V и RDR II вместе взятые. Он, как обещают, станет более живым, наполненным уникальными персонажами, большим разнообразием животных, не говоря уж о многочисленных локациях.

Из GTA V и RDR II разработчики также взяли значительную часть механик. Игрокам будут доступны не только просторы городских улиц, но и огромное число помещений (гораздо больше, чем в любой из прошлых частей). У героев (их несколько, как и в пятой части, только не трое, а двое) будет репутация, зависящая от стиля прохождения игры и, возможно, влияющая на особенности сюжета. А система преследований станет комплекснее: чтобы сбросить «хвост», придется проявлять смекалку.

Хватит ли этого, чтобы увлечь игроков на годы вперед (при условии, что будет онлайн-версия, которую официально пока не подтвердили), покажет время. Но все предпосылки к тому есть: если верить аналитикам Sensor Tower, к середине ноября доход Rockstar только от предзаказов превысил отметку в $1,5 млрд, что покрывает многолетние расходы на разработку (не забудем сделать поправку, что данные неофициальные, но порядок, скорее всего, верный).

И это далеко не потолок: Rockstar продолжает традицию выпуска «лесенкой». Пока игра вышла только на консолях (PlayStation 5 и 5 Pro, Xbox Series S и X). По слухам, на ПК она появится уже следующей весной, что обеспечит новую волну ажиотажа. Скорее всего, случится и релиз онлайн-версии, что подстегнет любителей такого формата приобрести игру (а может, ее и вовсе будут продавать отдельно). Наконец, пока суть да дело, выйдет и новое поколение консолей, и не грех продать новую версию игры – с повышенной частотой кадров (у GTA VI на старте заявлено 30 кадров в секунду при индустриальном стандарте в 60) и улучшенной графикой.

Ко всему сказанному добавим, что стоимость базовой версии GTA VI и так выше обычного. Актуальный стандарт для флагманских проектов – $70, новинка же устанавливает планку в $80. До Rockstar ее пытались взять несколько раз, но получилось только у Nintendo с одной из игр для своей платформы. А стоимость расширенного издания новой GTA с дополнительным контентом и вовсе составила $100. Все это – на фоне полного отказа от дисков: в привычных коробках покупатели получают только цифровой код активации.

Пожалуй, Rockstar занимает первое место среди тех, кто может себе позволить такой фортель – и в результате не только получить рекордные предзаказы, но и заодно рекордно повысить спрос на консоли вплоть до острого их дефицита. Поиграть-то всем хочется, даже заядлым ПК-геймерам.