Съемки третьего сезона сериала Fallout завершены

Таким образом, работа над новыми эпизодами высокобюджетного шоу от онлайн-кинотеатра Prime Video продвинулась вперед быстрыми темпами.

Весь съемочный этап занял ровно четыре месяца – команда приступила к созданию серий в начале июля.

Мотен выразил огромную благодарность коллегам по площадке, отметив, что за время совместного труда они успели превратиться в большую и красивую семью. Актер добавил, что вся команда с нетерпением ждет момента, когда сможет показать плоды своих усилий зрителям.

При этом Мотен оставил интригующее замечание, заявив, что грядущий третий сезон станет своеобразным "закатом" для некоторых участников проекта. Поклонники тут же связали это с возможным уходом отдельных ключевых персонажей или завершением их сюжетных линий.

Ранее аналогичными публикациями с площадки делился и Уолтон Гоггинс, исполняющий роль Гуля. Его слова о прощании с гримом также спровоцировали волну слухов о будущем его героя в шоу.

О чем сериал "Фоллаут"

"Фоллаут" (Fallout) – это масштабный фантастический сериал, действие которого разворачивается в мире, пережившем глобальную ядерную катастрофу 2077 года. Шоу построено на культовой вселенной одноименных видеоигр, но рассказывает совершенно новую, самостоятельную историю с оригинальными персонажами.

Основная концепция строится на контрасте: пока остатки человечества выживали в роскошных подземных бункерах (Убежищах), на поверхности (Пустоши) сформировался жестокий, безумный и анархичный мир, полный мутантов, бандитов и радиации. Спустя 200 лет после взрывов обитатели подземелий и поверхности вынуждены столкнуться лицом к лицу.

Сюжет первого и второго сезонов объединяет судьбы трех главных героев, каждый из которых представляет свою фракцию и взгляд на этот мир:

Люси Маклин. Это наивная и идеалистичная девушка, которая всю жизнь прожила в благополучном подземном Убежище 33. Ей приходится впервые выйти на опасную поверхность, чтобы спасти своего похищенного отца.

Максимус. Молодой оруженосец "Братства Стали" – военизированной религиозной организации, которая собирает и охраняет довоенные технологии. Он мечтает стать рыцарем и навести порядок на пустошах, но постоянно сталкивается со сложным моральным выбором.

Купер Ховард (Гуль). Циничный, бессмертный наемник-мутант, который живет на поверхности уже более 200 лет. До ядерной войны он был знаменитым голливудским актером, а теперь стал жестоким стрелком, преследующим свои скрытые цели.

Пути этих героев пересекаются в погоне за таинственным артефактом, способным навсегда изменить баланс сил в Пустоши. Сериал сочетает в себе жанры постапокалиптического вестерна, черной комедии и жесткого экшена, сохраняя фирменную эстетику ретрофутуризма (стилистика США 1950-х годов).