Сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри" официально продлен на второй сезон

С начала года в индустрии курсировали сообщения о продолжении истории клоуна Пеннивайза. В апреле стало известно, что команда работает над сценарием следующей части, однако создатели воздерживались от прямых подтверждений и оставались без официальных заявлений.

Теперь HBO Max подтвердил, что "Оно: Добро пожаловать в Дерри" возвращается со вторым сезоном. Дата премьеры на данный момент не раскрывается.

Что может быть во втором сезоне "Оно: Добро пожаловать в Дерри"

Откат в эпоху Великого течения и 30-х годов. Поскольку первый сезон завершил исследование цикла 1960-х годов, второй сезон переместит повествование на 27 лет назад – в конец 1920-х и начало 1930-х годов. Этот период в хронологии Стивена Кинга ознаменован жесткой расовой сегрегацией и Великой депрессией, что является хорошей почвой для подпитки Пеннивайза. Главным историческим событием сезона станет трагедия в клубе "Черное пятно" – умышленный поджог ночного клуба для чернокожих американцев, совершенный местной расистской группировкой, где Оно выступало невидимым катализатором жестокости.

Взрыв на заводе "Китчнер" как кульминация эпохи. Еще одна подтвержденная историческая веха, заложенная в книге Кинга и планируемая к масштабной экранизации, – пасхальный взрыв на чугунолитейном заводе "Китчнер" в 1906 году. Если хронологический откат сезона зацепит начало XX века через флешбэки или сквозные линии, этот инцидент, унесший жизни более 100 человек (включая десятки детей), станет отправной точкой для демонстрации того, как именно Пеннивайз погружался в свой очередной глубокий сон, оставив город в состоянии коллективной травмы.

Смена актерского состава и формата антологии. Из-за жесткого реверсивного движения по временной шкале во втором сезоне полностью сменится каст человеческих персонажей. Истории героев из 1960-х годов (в исполнении Джована Адепо и Тейлор Пейдж) завершены. Проект официально приобретает формат исторической антологии. Единственным неизменным элементом шоу остается Билл Скарсгард, который продолжит исполнять роль танцующего клоуна Пеннивайза, меняя лишь свои исторические обличья в зависимости от моды и страхов конкретной эпохи.

Что показали в первом сезоне "Оно: Добро пожаловать в Дерри"

В первом сезоне сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри", который вышел на экраны осенью 2025 года, сюжет сфокусирован на событиях 1960-х годов – предыдущем 27-летнем цикле активности Пеннивайза до его встречи с "Клубом неудачников" в конце 1980-х.

Повествование строится вокруг группы местных подростков и затрагивает острые социальные проблемы США того периода, включая расовую сегрегацию. Главные герои сталкиваются с чередой загадочных исчезновений детей в городе Дерри и начинают собственное расследование, которое сталкивает их с древним злом.

Сюжетная линия подробно раскрывает, как танцующий клоун Пеннивайз в исполнении Билла Скарсгарда использует личные страхи и психологические травмы жителей для своей подпитки.

Сезон демонстрирует процесс постепенного погружения Дерри в атмосферу паранойи и коллективного безразличия к происходящим убийствам. Финал сезона завершает данный исторический цикл, подготавливая почву для перехода проекта в формат реверсивной антологии.

Кто такой Пеннивайз

Пеннивайз является главным антагонистом романа Стивена Кинга "Оно" и снятых по нему экранизаций. Вопреки распространенному мнению, это не призрак и не сумасшедший человек в гриме, а древняя внеземная сущность. Существо прибыло на Землю миллионы лет назад из макровселенной – измерения, находящегося за пределами нашей Вселенной, и упало на территорию будущего американского штата Мэн вместе с астероидом.

Монстр погрузился в глубокую спячку под землей и проснулся только тогда, когда в XVIII веке на месте его падения было основано человеческое поселение Дерри. С тех пор сущность неразрывно связана с канализационной системой и всей инфраструктурой этого города.

Монстр активен не постоянно, он просыпается строго каждые 27 лет ради серии жестоких убийств, после чего снова погружается в сон. Каждое его появление и засыпание всегда знаменуется масштабной городской трагедией вроде взрывов или массовых погромов.

Враждебная сущность охотится преимущественно на детей, используя способность к полному изменению физической формы. Монстр легко принимает облик любого человеческого страха, превращаясь в конкретные детские кошмары.

Сам образ клоуна с воздушными шарами является лишь базовой маскировкой для эффективного приманивания жертв. Механика охоты завязана на запугивании, поскольку существу физически необходим испуг человека, который на химическом уровне меняет свойства плоти.

Истинная форма существа скрыта в ментальном измерении "Мертвые огни" и непостижима для человеческого разума, а прямой визуальный контакт с этим оранжевым светом приводит к безумию или смерти.

Кроме того, Пеннивайз способен оказывать мощное психологическое воздействие на взрослое население Дерри. Он полностью подчиняет себе волю горожан и внушает им абсолютное безразличие к насилию, из-за чего взрослые в упор не замечают исчезновения детей, а полиция оперативно закрывает уголовные дела.