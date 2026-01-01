Воюющие страны не смогут проводить "Евровидение"

Согласно новым правилам, победившая страна "автоматически лишается права проводить конкурс, если вооруженный конфликт, сложная геополитическая ситуация или любая другая ситуация существенно затрагивает безопасность, защищенность или стабильность его государства или непосредственного региона", сообщает Sky News со ссылкой на заявление организаторов.

Обычно "Евровидение" проходит на территории государства, чей представитель выиграл годом ранее. Впрочем, переносы уже случались: в 2023 году конкурс принял Ливерпуль (Великобритания) после победы Украины в предыдущем розыгрыше, напоминает Sky News.

На 2027 год проведение "Евровидения" запланировано в Болгарии. Право на прием конкурса республика получила после победы в мае 2026 года певицы Дарины Йотовой (сценическое имя – Dara). Для Болгарии это была первая победа в истории соревнования.

Вопрос безопасности мероприятия в стране организаторы могут рассматривать на фоне инцидентов с беспилотниками в регионе. 8 августа премьер Болгарии Румен Радев сообщил, что беспилотник со стороны Румынии пересек воздушное пространство страны и взорвался примерно в 100 м от границы. Инцидент произошел в районе села Кардам.

"Евровидение" – это крупнейший в мире ежегодный международный конкурс эстрадной песни, который проводится с 1956 года среди стран-членов Европейского вещательного союза.