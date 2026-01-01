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"Ростерминалуголь" помог 47 семьям сотрудников собрать детей в школу

Сразу для 29 первоклассников из семей работников АО "Ростерминалуголь" во вторник, 1 сентября 2026 года, прозвучал первый звонок!

Первый класс

©Пресс-служба АО «Ростерминалуголь»

Компания поздравила ребят с Днем знаний и новым этапом в жизни. "Пусть школа станет для вас вторым домом, где интересно на уроках, весело на перерывах и легко в общении. Помните, каждое занятие – это шаг на пути к успешному будущему!" – пожелали первоклассникам в РТУ.

По традиции специализированный угольный терминал оказал поддержку при подготовке детей к учебному году. В 2026 году помощь в приобретении школьной формы и письменных принадлежностей получили 29 семей с первоклассниками и 18 многодетных семей работников компании.

Помощь в подготовке детей к школе, а также ежегодная компенсация затрат на организацию детского отдыха в период летних каникул – это лишь часть дополнительной материальной поддержки, которую предприятие оказывает работникам и их семьям. Терминал также компенсирует проценты по ипотеке сотрудников, стоимость питания и санаторно-курортное лечение, предоставляет бесплатный доступ к объектам спортивной инфраструктуры Кингисеппа.

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Метки: Ростерминалуголь
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