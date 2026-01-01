"Диалоги с американскими бизнесменами были. Они весьма конструктивные, созидательные. Все уже готовятся к тому, как двигаться в экономическом развитии по завершении украинского конфликта. Поэтому этот диалог продолжается", – рассказал Дмитриев в интервью информационной службе "Вести".

При этом он отказался раскрывать имена американских собеседников. Из участников саммита, с которыми можно публично связать экономическую повестку, Дмитриев упомянул американского экономиста Джеффри Сакса. По его словам, тот придерживается взвешенных взглядов на происходящие в мире процессы.

Какие проекты Россия и США могут обсуждать

Одним из направлений возможного взаимодействия Дмитриев назвал энергетику. По его словам, у России и США исторически было масштабное сотрудничество в этой сфере, в том числе в Арктике.

Еще одной перспективной областью он считает строительство и развитие центров обработки данных. Глава РФПИ заявил, что Россия обладает конкурентным преимуществом благодаря относительно дешевой электроэнергии, которая может использоваться для обеспечения работы таких объектов.

"У России есть конкурентное преимущество – фактически самая дешевая электроэнергия в мире для дата-центров. Это очень важное конкурентное преимущество", – подчеркнул Дмитриев.

Он отметил, что диалог с американскими партнерами носит практический характер и сосредоточен на направлениях, в которых российская сторона может предложить выгодные условия.

Ранее, в октябре, Дмитриев также перечислял потенциальные российско-американские проекты в сфере сжиженного природного газа, Арктики и дата-центров, в том числе с использованием атомной энергетики. Тогда он говорил о подготовленной таблице возможных инициатив и признавал, что их продвижение сталкивается с сопротивлением различных политических сил.

Американские бизнесмены приехали на саммит АТЭС

Деловой саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в Шэньчжэне 17–18 ноября. В нем участвуют более 2 тыс. представителей бизнеса и государственных структур из 21 экономики АТЭС и 13 государств, не входящих в объединение.

Среди участников – руководители крупных американских компаний. В частности, в делегации США представлены Visa, Mastercard, UPS, Boeing, PwC, Deloitte и Google. Это создает площадку для контактов между российскими и американскими представителями бизнеса.

Дмитриев также обратил внимание на экономический потенциал стран АТЭС. По его словам, на них приходится более 60% мирового ВВП и свыше половины мирового экспорта, а совокупный рост экономик объединения составляет около 3,4% в год. Он связал эти показатели с готовностью стран региона развивать торговлю и сотрудничество, а не создавать дополнительные барьеры.

Саммит АТЭС проходит на фоне подготовки к трехсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, запланированной на 19 ноября. Экономическое взаимодействие может стать одной из тем контактов лидеров России, США и Китая.