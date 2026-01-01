США якобы уведомили Израиль о необходимости готовиться к возобновлению войны с Ираном

В качестве подтверждения информации канал отмечает, что США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке: на базах в регионе и Европе развернуто около 200 самолетов-заправщиков. Впервые с июня в регионе находятся два американских авианосца – USS George Washington и USS George H. W. Bush. Еще один авианосец, USS Theodore Roosevelt, ожидается в Аравийском море на следующей неделе.

По информации Kan, на американских базах на Ближнем Востоке размещены тысячи военнослужащих США, которые обеспечивают работу различных систем, в том числе противовоздушной обороны.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Затем администрация США фактически прекратила применения масштабной военной силы против Ирана и переходе к попытке его экономического удушения посредством санкций.

В последние недели администрация США делает противоречивые заявления о перспективах отношений с Ираном, что, отчасти объяснялось предвыборной ситуацией накануне выборов в конгресс 3 ноября. На следующий день после голосования вице-президент США Джей Ди Вэнс публично возложил вину за провал партии на непопулярную войну с Ираном и поддержку Израиля. Сам Трамп при этом настаивал на оправданности военной операции, хотя формально согласился со своим вторым номером.

Трамп многократно публично утверждал, что война с Ираном закончится после выборов, но каким образом, не уточнял. Глава государства постоянно менял позиции от намерения продолжить переговоры с Тегераном до заявлений, что договор с противником совсем не нужен.