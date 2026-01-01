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США якобы уведомили Израиль о необходимости готовиться к возобновлению войны с Ираном

Такое уведомление Центральное командование США (CENTCOM) передало командованию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), утверждает в четверг, 12 ноября 2026 года, израильский телеканал Kan со ссылкой на источники. По его данным, аналогичные предупреждения направлены странам Персидского залива. Официальных подтверждений этой информации ни от властей США, ни от властей Израиля не поступало.

Флаги США, Израиля и Ирана

©StreetOnCamara_Comeback/Shutterstock/Fotodom

В качестве подтверждения информации канал отмечает, что США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке: на базах в регионе и Европе развернуто около 200 самолетов-заправщиков. Впервые с июня в регионе находятся два американских авианосца – USS George Washington и USS George H. W. Bush. Еще один авианосец, USS Theodore Roosevelt, ожидается в Аравийском море на следующей неделе.

По информации Kan, на американских базах на Ближнем Востоке размещены тысячи военнослужащих США, которые обеспечивают работу различных систем, в том числе противовоздушной обороны.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Затем администрация США фактически прекратила применения масштабной военной силы против Ирана и переходе к попытке его экономического удушения посредством санкций.

В последние недели администрация США делает противоречивые заявления о перспективах отношений с Ираном, что, отчасти объяснялось предвыборной ситуацией накануне выборов в конгресс 3 ноября. На следующий день после голосования вице-президент США Джей Ди Вэнс публично возложил вину за провал партии на непопулярную войну с Ираном и поддержку Израиля. Сам Трамп при этом настаивал на оправданности военной операции, хотя формально согласился со своим вторым номером.

Трамп многократно публично утверждал, что война с Ираном закончится после выборов, но каким образом, не уточнял. Глава государства постоянно менял позиции от намерения продолжить переговоры с Тегераном до заявлений, что договор с противником совсем не нужен.

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Метки: Иран США
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