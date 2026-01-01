ФАС проверит причины роста цен на мясо птицы и говядину

Компании должны предоставить информацию и объяснить причины повышения цен с начала года. По итогам анализа ФАС при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования.

По данным Росстата, с начала текущего года потребительские цены выросли на 4,69% против 3,94% за аналогичный период прошлого года. За неделю с 4 по 10 августа сахар подорожал на 1,5%, гречневая крупа – на 1,3%, свинина и мясные консервы для детского питания – на 0,5%. Одновременно плодоовощная продукция подешевела на 1,1%, включая картофель (-3,3%) и капусту (-3,2%). Цены на дизельное топливо снизились на 1,4%, на бензин – на 0,6%.

Контекст: что происходит в мясной отрасли

Как сообщали "Известия", к середине 2026 года средняя рентабельность производителей мяса птицы снизилась до 6–7% при оптимальном уровне 15%. Давление на сектор оказывали рост затрат на корма, логистику, топливо, ветеринарные услуги и обслуживание долгов. Дополнительным фактором стал рост импорта куриного филе из Китая: в первом квартале поставки составили $39,5 млн – более чем вдвое выше уровня прошлого года; китайская продукция в среднем дешевле российской на 30%.

По данным портала "Мясоинфо", оптовые цены на тушку бройлера с сентября 2025 по апрель 2026 года снизились почти на 25% (со 194 до 150 рублей за кг), однако затем рынок начал восстанавливаться: к началу июля цена достигла 228 рублей за кг, что на 25% выше прошлогоднего уровня.