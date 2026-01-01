Флот СПГ-газовозов под флагом России за год вырос почти вдвое

"Численность флота танкеров-газовозов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) под российским флагом по состоянию на август 2026 года достигла 19 судов, что в 1,9 раза больше показателя августа прошлого года", – пишет газета.

По данным издания, в начале 2025 года в российском реестре значился только один газовоз – "Портовый".

Совокупный дедвейт флота СПГ-газовозов под флагом России с января 2025 года к августу 2026-го увеличился с 80 тыс. до 1,56 млн т (в 20 раз). Общая грузовместимость за тот же период выросла с 138 тыс. до 2,9 млн куб. м (в 21 раз).

Как отмечается в презентации, основной прирост обеспечили перерегистрация в России построенных за рубежом судов и начало серийной сдачи газовозов судостроительным комплексом "Звезда".

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на полях международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге заявил, что в ближайшие годы в эксплуатацию будут введены еще три газовоза ледового класса.

В конце 2025 года на дальневосточной судоверфи "Звезда" был передан заказчику – ПАО "Совкомфлот" ледокольный танкер класса Arc7 "Алексей Косыгин". Это головной танкер из серии, которую "Звезда" строит для проекта "Арктик СПГ-2". Длина судна составляет 300 м, ширина – 48,8 м, дедвейт – 81 тыс. т. Мощность силовой установки газовоза – 60 МВт.

Газовозы этой серии имеют высокий ледовый класс и способны работать в Арктике, самостоятельно преодолевая лед толщиной более двух метров. Каждый танкер вмещает более 172 тыс. куб. м сжиженного природного газа и оборудован уникальными винторулевыми колонками.