Китай запускает регулярные контейнерные перевозки по Севморпути в Европу

Маршрут будет пролегать из порта Нинбо-Чжоушань до Великобритании. По данным издания, использование северного коридора сократит срок доставки до 20 дней.

Разрешения на проход по Северному морскому пути выдает "Росатом".

Глава Allianz Рахул Кханна отметил, что рост трафика через СМП связан с необходимостью сэкономить время и средства, а также со стремлением избегать все "узких мест" с точки зрения геополитики и зон конфликтов.

Ранее сообщалось, что "Росатом" выдал разрешение на проход семи судов по Северному морскому пути. Планируется открытие полноценного линейного сообщения.

Контейнеровозы будут ходить по расписанию в августе – октябре. Китайская сторона намерена выполнить восемь рейсов с использованием семи контейнеровозов малого и среднего класса.

Первый международный контейнерный транзитный переход из Китая в Европу по Севморпути состоялся в сентябре – октябре 2025 года. Китайский контейнеровоз прибыл в британский порт Феликстоу за 20 дней, в то время как путь через Суэцкий канал потребовал бы примерно 37 суток.