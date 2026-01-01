Минимальная продуктовая корзина подорожала на 8,5%

При этом цены на базовый набор продуктов заметно различаются в зависимости от региона. Самая дорогая корзина зафиксирована на Чукотке – 21.085,9 рубля в месяц. На Камчатке аналогичный набор продуктов стоит 13.451,3 рубля, передает ТАСС.

Самая низкая стоимость отмечена в Мордовии – 6591,1 рубля. В Саратовской области продуктовая корзина обходится в 6800,2 рубля.

В Москве стоимость минимального набора оценивается в 9697,6 рубля, в Санкт-Петербурге – в 9564,8 рубля. В Московской области показатель составляет 8858 рублей, в Ленинградской – 9191,4 рубля, а в Калининградской области – 9753 рубля.

В Татарстане минимальный набор продуктов стоит 7305,7 рубля, в Омской области – 7273,3 рубля. В Хабаровском крае его стоимость достигает 10.436 рублей.

При расчете учитывается цена 33 основных продуктов. В их числе мясо и рыба, молочная продукция, яйца, хлеб и мука, крупы и сахар, а также овощи и фрукты.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главной темой ВЭФ-2026 заявлен Дальний Восток.