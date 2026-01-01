На поддержку сельхозпроизводителей правительство направит 9,5 млрд рублей

Вместе с тем важным фактором устойчивости агропромышленного комплекса (АПК), как отметил глава правительства, является точное и последовательное соблюдение контрактов по поставкам сельскохозяйственной продукции получателям.

"Чтобы снизить издержки сельхозпроизводителей, мы направим свыше 9,5 млрд рублей" – указал Мишустин.

Деньги получат и железнодорожники, что позволит им возместить расходы на транспортировку сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам. Это должно помочь сохранить стабильность на внутреннем рынке сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Также в полной мере должны быть выполнены и экспортные обязательства.

"Важно, чтобы Минсельхоз и далее оперативно реагировал на нештатные ситуации и при необходимости был готов оказать помощь и сельхозпроизводителям, и нашим регионам", – подчеркнул Мишустин.

Он напомнил, что в мире есть спрос на российское зерно, масличные, другие товары АПК. Рост же доли переработанной продукции в структуре поставок обеспечивает рабочие места не только в АПК, но и в смежных отраслях.

Накануне, 26 августа, в Минсельхозе информировали, что в России собрано 100,5 млн тонн зерна, что на 12,5% выше по сравнению с аналогичным моментом предыдущего года.

"Этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны", – подчеркнули в ведомстве.

К настоящему времени обмолочено 27,9 млн га, или свыше 65% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. Средняя урожайность в этом году возросла на 4,3% до 36 ц/га.

Как отмечала еще 19 августа министр Оксана Лут, локальные проблемы с топливом из-за украинских атак возникают, однако они оперативно решаются. Сельское хозяйство является приоритетным направлением для обеспечения топливом, отмечала тогда Лут.