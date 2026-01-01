В России собрали 100,5 млн тонн зерна

"Этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны", – подчеркивают в ведомстве.

К настоящему времени обмолочено 27,9 млн га, или свыше 65% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. Средняя урожайность в этом году возросла на 4,3% до 36 ц/га.

"Положительная динамика обусловлена в том числе активным использованием аграриями современных технологий и селекционных достижений, удобрений и средств защиты растений, цифровых и других решений", – объясняют в Минсельхозе.

Темп сева озимых зерновых также превышает прошлогодний – засеяно уже 482,7 тыс. га, это на 125,3 тыс. га больше, чем на тот же момент 2025 года.

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут ровно неделю назад, 19 августа, говорила, что объем собранного зерна приближается к 100 млн тонн.

Локальные проблемы с топливом из-за украинских атак возникают, однако они оперативно решаются. Сельское хозяйство является приоритетным направлением для обеспечения топливом, отмечала тогда Лут.

"Понятно, что в связи с террористическими атаками бывают определенные перекосы в регионах. При этом Минэнерго с основными компаниями очень оперативно перераспределяют ресурсы и направляют в те регионы, где произошла локальная недостача", – указывала она.

По итогам 2025 года в России было произведено около 140 млн тонн зерновых, из которых 91 млн тонн – пшеница. Экспортировано в прошлом году было 50 млн тонн зерна, в том числе пшеницы – 41 млн тонн. Это позволило России сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы.