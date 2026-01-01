На российских АЗС разрешена реализация топлива классом ниже К5

"Временная мера направлена на приведение требований о розничной продаже топлива в соответствие с ранее принятыми решениями о разрешении выпуска в обращение топлив разных экологических классов с целью поддержания стабильности внутреннего топливного рынка", – уточняют в Минэнерго.

Ранее НПЗ могли поставлять топливо таких классов по внутренним контрактам, но возможности их реализации на АЗС были ограничены. Теперь же они могут поступать в розницу на единых для рынка условиях.

"Постановление имеет временный характер и является инструментом оперативного реагирования на текущие условия функционирования топливного рынка. Оно позволит повысить устойчивость поставок и снизить риски возникновения дефицита отдельных видов топлива", – подчеркивают в министерстве.

АЗС должны предоставлять потребителям полную информацию о классе своего топлива.

Отмечено, что долгосрочные подходы государственной политики в области экологических требований к продуктам нефтепереработки сохраняются.

Правительство разрешило выпуск, обращение и ввоз в РФ бензина классов К2, К3, К4 постановлением от 5 августа. 22 августа вице-премьер Александр Новак рассказывал: "Могу сказать, что вертикально интегрированные компании (ВИНК) не планируют производить топливо К2, К3, К4. Они производят К5, то есть здесь, в принципе, объем топлива пониженных стандартов на внутреннем рынке меньше 10%".

Необходимость таких мер обусловлена затруднениями на внутреннем рынке топлива. Дефицит и скачки цен были вызваны последствиями ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (в том числе после атак беспилотников), логистическими трудностями и сезонным высоким спросом.

Классы К2, К3, К4 и К5 – российская система оценки экологических свойств топлива. Чем выше цифра, тем ниже содержание серы и других вредных веществ. К5 соответствует стандарту "Евро-5" (не более 10 мг серы на кг), К4 – "Евро-4", К3 – "Евро-3" (до 150 мг серы на кг), К2 – "Евро-2". Использование топлива низких классов на современных автомобилях может ускорить износ двигателя и систем очистки выхлопа.