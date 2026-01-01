Объем выдачи ипотеки в РФ в октябре упал почти в два раза и достиг минимума с июня 2025 года

Объем выданной ипотеки, по информации аналитиков, сократился почти в два раза по сравнению с октябрем 2025 года, это минимальный показатель за последние год и пять месяцев, пишет "Коммерсантъ" в пятницу, 6 ноября. Такая динамика связана с опережающим ростом выдачи ипотечных кредитов в сентябре, перед вступлением в силу новых требований по программе "Семейная ипотека".

По оценке аналитиков, за первый месяц осени россияне оформили ипотечные кредиты более чем на 608 млрд руб., это рекордный результат для 2026 года. По другой статистике, предоставленной "Дом.РФ", за сентябрь банки выдали населению 125 тыс. жилищных займов на 614 млрд руб. Эксперты ожидают, что интерес заемщиков к жилищному кредитованию после октябрьской просадки начнет постепенно восстанавливаться уже в ноябре.

С 1 октября "Семейная ипотека" стала в большей степени адресной программой поддержки, ориентированной в первую очередь на многодетные семьи. Ранее ставка составляла 6% годовых для всех семей. Теперь она зависит от количества детей и региона проживания. Кроме того, сроки субсидирования льготной ставки сократили с 30 до 15 лет.

Что происходит с неипотечными кредитами

В остальных сегментах розничного кредитования наблюдается менее выраженная динамика. Согласно данным Frank RG, объем выдачи кредитов наличными в октябре сократился к сентябрю на 1,2%, до 510 млрд руб., при этом он превосходит прошлогодний результат в 1,5 раза.

Выдача автокредитов выросла за месяц на 6,4%, почти до 191 млрд руб. Это лучший результат с августа 2025-го. Объем выдачи POS-кредитов (такие кредиты оформляются непосредственно в магазине, салоне или на сайте продавца в момент покупки) вырос менее чем на 1%, до 24 млрд руб.

На российском банковском рынке продолжается консолидация. ЦБ последовательно ужесточает нормативы достаточности капитала для кредитных организаций, что приводит к вытеснению с рынка мелких участников. "Профиль" подробно писал о ситуации в банковском секторе.