Около 140 млн тонн зерна собрали в России

По итогам года ведомство ожидает около 140 млн тонн зерна уже в чистом весе, что, как подчеркивает Минсельхоз 11 ноября 2026 года, в среду, позволит полностью закрыть внутренний спрос и сохранить высокий экспортный потенциал.

"Текущий сезон складывается непросто для наших аграриев из-за ситуации с вывозом сельхозпродукции через Азово-Черноморский бассейн. В этих условиях нашей ключевой задачей является комплексная поддержка сельхозпроизводителей, направленная на сохранение их рентабельности и расширение возможностей сбыта. Правительством уже принят необходимый комплекс мер, включая пролонгацию льготных кредитов и лизинга, субсидии на транспортировку зерна и закупочные интервенции. Кроме того, по поручению президента на прошлой неделе из резервного фонда правительства выделено 13,3 млрд рублей на погектарную поддержку озимого сева. Уже в этом году механизмом воспользуются 22 региона", – говорит Лут.

Сбор основных масличных культур достиг 34,8 млн тонн, что почти на 13% больше, чем год назад; по оценке министерства, урожай превысит 35 млн тонн в чистом весе и станет одним из лучших за всю историю.

По сахарной свекле планируется выйти на 52 млн тонн, также ожидается достойный результат по картофелю и овощам.

Прогноз по плодам и ягодам – новый рекорд на уровне 2,3 млн тонн, из них около 2,1 млн тонн составят яблоки.

В животноводстве за девять месяцев выросло производство свинины, молока и яиц.

В рыбохозяйственном комплексе увеличился вылов минтая, а по сельди ожидается рекорд – порядка 800 тыс. тонн. Аквакультура показывает прирост свыше 15%.

Пищевая и перерабатывающая промышленность с января по сентябрь нарастила выпуск по ключевым позициям – крупам, растительному маслу, сырам, плодоовощным и мясным консервам, другой продукции.

Экспортный потенциал также увеличивается: на внешние рынки уже отгружено около 65 млн тонн продукции АПК на сумму $34 млрд. В приоритете – расширение поставок товаров с высокой добавленной стоимостью и агротехнологий, экспорт которых с начала года вырос на 13%.

В последние недели представители властей не раз представляли актуальную информацию по ходу страды.

Так, 2 октября вице-премьер Дмитрий Патрушев говорил о собранных 126 млн тонн зерновых, 15 млн тонн масличных. Ожидали, что в целом будет собрано около 140 млн тонн зерновых и 35 млн тонн масличных. 19 октября Патрушев рассказал о том, что собрано более 131 млн тонн зерна, свыше 27 млн тонн масличных.