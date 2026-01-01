Правительство России повысило пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран на 75%

Исключение составляет лишь одна подкатегория – прочие спиртовые настойки из винограда в сосудах емкостью более двух литров: для них ставка остается на прежнем уровне. Об этом говорится в соответствующем постановлении, размещенном на официальном сайте опубликования правовых актов.

Ранее в отношении всех этих категорий товаров применялась ставка в размере 20% таможенной стоимости, но не менее €3 за литр. Мера будет действовать по 31 декабря 2027 года включительно.

Согласно пояснительной записке к проекту российского бюджета на 2027 год, мера пополнит казну примерно на 10 млрд руб. за год. Эксперты ожидают, что корректировка приведет к существенному удорожанию импортной продукции.

Какие ставки применялись ранее

До 2024 года крепкий алкоголь ввозился в РФ по общим ставкам Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Это были фиксированные ставки в евро за литр, а не процент от стоимости: например, для виски "бурбон" в бутылках до двух литров – €1,4 за литр, для прочих виски – €1,5 за литр. Пошлина не зависела от цены бутылки.

В августе 2023 года для вин и вермутов из недружественных стран была введена повышенная ставка 20% (ранее действовала 12,5%) – не менее $1,5 за литр. Это была первая пошлина в процентах на алкоголь для недружественных стран.

В августе 2024 года начала применяться норма о пошлине на крепкий алкоголь из недружественных стран в размере 20% таможенной стоимости, но не менее €3 за литр 100-процентного спирта. В сентябре базу расчета минимальной ставки поменяли: €3 стали взимать за литр готового напитка, это заметно повлияло на цены дешевых напитков с низким содержанием спирта.