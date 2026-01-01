Промпроизводство в Свердловской области выросло на 4,3% в сентябре

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Какие отрасли Свердловской области показали рост в сентябре

Индекс промышленного производства по итогам сентября вырос на 4,3% к уровню предыдущего месяца. В обрабатывающих отраслях показатель увеличился на 4,9% год к году, добыча полезных ископаемых восстановилась на 4%.

За девять месяцев рост зафиксирован в производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 45,3%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 37,3%, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки – на 10,7%. Выпуск пищевых продуктов увеличился на 4,2%, прочей неметаллической минеральной продукции – на 3,5%.

В каких отраслях Свердловской области наблюдается снижение

В водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений показатель в сентябре снизился на 6,6% год к году.

За январь – сентябрь наиболее заметное падение пришлось на производство текстильных изделий – на 29,1%, электрического оборудования – на 19,4%, прочих готовых изделий – на 17,1%. Выпуск машин и оборудования сократился на 11,6%, полиграфическая деятельность и копирование носителей информации – на 8,6%, металлургическое производство – на 8,4%. В целом обрабатывающие производства за девять месяцев потеряли 4,8%.

Что происходит на рынке труда УрФО

Изменения в промышленности отражаются на занятости. В Уральском федеральном округе за последний год численность занятых в торговле сократилась на 6 тыс. человек, впервые за долгое время сокращение зафиксировано в обрабатывающей промышленности, теряет работников и добывающий сектор. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН Ольга Козлова.

"Добывающая промышленность тоже теряет численность работников, несмотря на высокие зарплаты. Из-за санкций сокращаются объемы выработки", – пояснила Козлова.

Безработица за год выросла на 0,4%, до 2,7%. По словам Козловой, для рынка труда это незначительный рост. При этом с конца 2025 года растет неполная занятость: предприятия дорожат кадрами и не сокращают штат, но переводят людей на неполный день. Неформальная занятость выросла с 12,6% в 2025 году до 12,9% в 2026-м.

Руководитель сектора экономических проблем отраслевых рынков Института экономики УрО РАН Григорий Коровин добавил, что восстановление обрабатывающей промышленности и добычи возможно при стабилизации спроса, удешевлении производства и государственных инвестициях.