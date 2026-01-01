12 августа 2026
USD 82.37 -0.23 EUR 95.18 -0.1
Новости Экономика
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Средняя цена прохода судов через Панамский канал достигла рекордного уровня

Средняя цена прохода судов через Панамский канал достигла рекордного уровня

Средняя цена прохода через Панамский канал для судов в 2026 году выросла в 16 раз по сравнению с прошлым годом.

"Транзитный слот на ежедневном аукционе в августе через самые используемые маршруты канала в среднем составляет около 1,1 миллиона долларов в этом месяце", – сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на администрацию канала.

Скачок цен объясняется, в частности, резким ростом спроса на маршрут, что связывают с закрытием Ормузского пролива.

По данным газеты, для крупных шлюзов средняя цена в последние недели достигала $2,5 млн, а отдельные слоты аукциона с 28 июля уходили даже за $3,78 млн.

Очереди на проход резко выросли: если 2 января в ожидании было 40 судов, то к 3 августа – уже около 113. Ранее администрация Панамского канала сообщила о том, что с конца августа будут введены новые ограничения на максимальную осадку судов.

Панамский судоходный канал длиной около 82 км соединяет Тихий и Атлантический океаны через Панамский перешеек. Открытый в 1914 году, он кардинально изменил мировую торговлю, сократив морской путь из Европы в Азию и между побережьями США на тысячи километров, исключив долгий обход Южной Америки.

Панамский канал – это водный путь, на который приходится около 5% мировой морской торговли (на Суэцкий канал – 15%). Крупнейшими пользователями канала являются США (71,5% грузов), Китай и Япония. В основном через него перевозятся нефть и нефтепродукты, а также контейнеры с товарами.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: транспорт
Рекомендательный сервис