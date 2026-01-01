Средняя цена прохода судов через Панамский канал достигла рекордного уровня

"Транзитный слот на ежедневном аукционе в августе через самые используемые маршруты канала в среднем составляет около 1,1 миллиона долларов в этом месяце", – сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на администрацию канала.

Скачок цен объясняется, в частности, резким ростом спроса на маршрут, что связывают с закрытием Ормузского пролива.

По данным газеты, для крупных шлюзов средняя цена в последние недели достигала $2,5 млн, а отдельные слоты аукциона с 28 июля уходили даже за $3,78 млн.

Очереди на проход резко выросли: если 2 января в ожидании было 40 судов, то к 3 августа – уже около 113. Ранее администрация Панамского канала сообщила о том, что с конца августа будут введены новые ограничения на максимальную осадку судов.

Панамский судоходный канал длиной около 82 км соединяет Тихий и Атлантический океаны через Панамский перешеек. Открытый в 1914 году, он кардинально изменил мировую торговлю, сократив морской путь из Европы в Азию и между побережьями США на тысячи километров, исключив долгий обход Южной Америки.

Панамский канал – это водный путь, на который приходится около 5% мировой морской торговли (на Суэцкий канал – 15%). Крупнейшими пользователями канала являются США (71,5% грузов), Китай и Япония. В основном через него перевозятся нефть и нефтепродукты, а также контейнеры с товарами.